蔡英文英國國會演說：台灣的存在對大陸擴張野心構成關鍵嚇阻

前總統蔡英文近日出訪歐洲，15日赴英國國會發表演說。蔡英文表示，台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻，這意味著台灣不只是民主的堡壘，更是維繫區域和平穩定的安全基石。

蔡英文訪歐抵達英國，15日赴英國國會演說，並出席台英國會小組（APPG）歡迎酒會，也與友我國會議員進行午餐會。

蔡英文演講時表示，1980年代她曾在倫敦求學數年，英國對她產生了深遠的影響。她仍然記得自己背著沉甸甸的書包，走在倫敦街頭、探索這座城市的日子，距離上次造訪已經過了很長一段時間，如今能夠重返這座承載我無數美好回憶的城市，意義非凡。

「當年在倫敦政經學院唸書時，我從未想過有一天能夠站在英國上議院、在國會議員面前發表演說。」蔡英文說，今天能夠來到這個全球敬重、並在英國治理體系占據中心近千年的國會殿堂，實在是莫大的榮幸。更重要的是，今天她與一群堅定支持台灣民主的好友們齊聚一堂，讓我倍感光榮。

蔡英文說，在座的許多朋友都曾經造訪台灣，親身體驗我們的民主精神與活力社會。今年2月，我也有幸與由議員柴萍恩（Sarah Champion）率領的「台灣跨黨派國會小組」代表團會面。該團中包含多位年輕、剛當選的國會議員，這樣的交流不僅展現了雙邊緊密的關係，也為未來更加堅實的夥伴關係奠定良好基礎。

蔡英文說，近年來，我們的合作關係已有具體且可觀的成果。單就離岸風電領域而言，英國的專業技術正是推動台灣成為亞洲風電樞紐的重要力量。目前已有超過40家英國企業在台設立據點，投入這一產業。對英國來說，台灣也是亞太地區最大的風電市場。我們在此領域的合作仍在持續深化。英國出口信貸署（UK Export Finance）近日提供了1.84億英鎊的信貸保證，用以支持台灣中部海域495兆瓦新風場的建設。這是在2019年以來，超過5億英鎊信貸保證基礎上的進一步合作。

蔡英文說，我們經濟夥伴關係的發展，也建立在2023年簽署的「台英強化貿易夥伴安排」之上。此安排支持雙邊在再生能源上的合作，並促進投資與數位貿易的拓展。

蔡英文說，然而，在當今全球局勢充滿不確定性的時刻，「我相信大家都會同意，我們更應攜手合作，提升我們的韌性與安全」。

蔡英文說，在這個充滿變局的時代，反民主勢力越來越多地利用自由開放的社會環境，透過假訊息與影響力操作來製造分裂。英國正面臨這類威脅的顯著上升，而台灣則是全球遭受此類攻擊最頻繁的國家。

蔡英文表示，台灣與英國皆具備對抗境外資訊操弄與干預（FIMI）的優秀能力，並持續交流經驗，以強化彼此的防禦。台灣積極學習英國在策略溝通及創新工具應用上的豐富經驗，同時也分享我們如何運用快速應變機制與協作網絡，來促進正確資訊的傳播與媒體素養的培養。

蔡英文說，隨著人工智慧與社群媒體放大這些威脅，雙方在此領域的合作比以往任何時候都更加重要。民主制度的健康與否，仰賴我們能否切斷惡意影響、確保人民擁有可信賴的資訊環境。

蔡英文說，這是全球民主面臨嚴峻考驗的時刻。作為肩負人民託付的民意代表，我們有責任守護自身的民主制度，並與世界各地的民主國家團結一致。

蔡英文說，在此，她要對英國國會議員表達敬意。去年11月，國會一致通過動議，明確指出聯合國大會第2758號決議從未提及台灣。這項舉措對於反制台海冒進行為至關重要，有助於維持這條關鍵的國際貿易航道暢通無阻，並確保區域和平穩定。

蔡英文表示，「你們的支持意義深遠」。台灣身處捍衛民主的第一線，儘管面對來自強大鄰國的龐大壓力，我們從未動搖對民主價值的承諾。事實上，台灣證明了，即使面對再多挑戰，民主依然可以生存與茁壯。

蔡英文強調，台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻。這意味著，台灣不只是民主的堡壘，更是維繫區域和平穩定的安全基石。

「我們由衷感謝理念相近的夥伴，願意挺身而出，捍衛我們共同的價值。」蔡英文說，台灣將持續為區域的安全與民主貢獻力量，並深化與其他民主國家的關係，讓我們都有更堅強的能力，應對挑戰、守護自由。