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蔡英文訪英國國會 擬與下議院議長會晤

中央社／ 倫敦15日專電
前總統蔡英文。圖／蔡英文辦公室提供
前總統蔡英文。圖／蔡英文辦公室提供

前總統蔡英文今天正式展開英國訪問行程，上午抵達國會，將向友台國會議員發表演說。下議院議員、台英國會小組執政黨工黨籍共同主席柴萍恩（Sarah Champion）證實，下議院議長擬與蔡英文會晤。

蔡英文此次訪英是由台英國會小組出面邀請。身為共同主席，柴萍恩去年起即參與蔡英文訪英行程規劃。柴萍恩今天主動向媒體證實，英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）擬與蔡英文會晤。

倫敦時間今天上午近10時，蔡英文抵英國國會大廈周邊，在上議院對面下車，接受柴萍恩與國會友台小組另一位共同主席、上議院議員羅根勳爵（LordRogan）親自迎接，一行人隨後一同穿越馬路、一路寒暄進入國會大廈，氣氛融洽。

按規劃，蔡英文將出席友台議員在國會宴會廳舉辦的歡迎酒會並發表演說。酒會後，蔡英文擬在議員陪同下參訪國會、了解議事進行，接著在國會宴會廳與友台議員共進午餐。

柴萍恩在等候蔡英文抵達國會周邊時，接受台灣媒體聯訪表示，台灣是良好民主典範，而自由民主政體團結相互支持，可發揮強大力量，她與其他友台國會議員十分期待台英關係能持續深化。

她透露，友台國會議員持續鼓勵英國政府發展、深化與台灣的關係，也敦促政府積極洽簽雙邊貿易協議。她提到，她的選區即有來自台灣的投資。

英國外交大臣拉米（David Lammy）近日在國會應詢指出，政府不久（shortly）將發表英中關係全面盤點結果。這項跨部會盤點由英國外交部主導，其結論發布曾遭質疑已延宕多時。

關於英國如何在對台與對中關係之間取得平衡，柴萍恩今天回應媒體詢問表示，她希望英中關係盤點報告將觸及台灣海峽情勢；據她了解，英國政府確實密切關注台海情勢發展。

柴萍恩提到，她期待英國政府採取更多作為，降低台海情勢緊張。

蔡英文擬訪問英國數日，期間將與英國政壇、學術教育界、研究機構及不同領域的旅英專業人士互動。

英國 蔡英文 議員

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