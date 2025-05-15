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卓揆嗆不撥補台電漲民生用電 葛如鈞：不要威脅在野黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／立委葛如鈞辦公室
國民黨立委葛如鈞。圖／立委葛如鈞辦公室

行政院長卓榮泰稱，若藍白執意不支持撥補台電，電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價；國民黨立委葛如鈞表示，不要用電價漲不漲來威脅在野黨通過民進黨的特別條例，錯誤的能源政策該轉彎就轉彎。

卓榮泰先前接受網路節目專訪提到電價審議會隨時可以開，他說，若台電虧損過高，且無法獲得在野黨支持撥補1000億元，考慮到民生電價長期虧損每度1元以上，加上台電還需負擔財務利息，不排除有調整民生用電價格的可能。

行政院發言人李慧芝今日重申，電價是否調整，一切都要尊重電價審議委員會的專業決議。

葛如鈞回應，不要拿人民的生活來當勒索的籌碼，不要用電價漲不漲控制人民的情緒；不要用電價漲不漲，威脅在野黨通過民進黨的特別條例。

葛如鈞指出，錯誤的能源政策該轉彎就轉彎，總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢曾說：「核綠不偏廢，將可為台灣一年省下N個千億。」只要能夠有核電、更正確的能源政策，根本不用撥補，甚至還會賺錢。錯誤的能源政策會讓大家受苦，正確的能源政策會讓經濟蓬勃發展。

葛如鈞表示，在野黨已經負責任地把三讀通過法規，鬆綁核電延役，經確認後，法案已到行政院和總統府，先前經濟部長曾說「法規鬆綁，立刻展開評估」，請問評估在哪裡？行政院又說不會延役而會關機，賴清德總統又說不排斥新核能，環境部長彭啓明又說可用核能，現在皮球到底誰要踢給誰？已經快要可以組成足球隊。在野黨已負責任地把台灣經濟加速器，放在賴總統眼前，希望賴總統不要罔顧台灣民生跟經濟發展，做出錯誤能源決策。

經濟發展 能源政策 電價

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