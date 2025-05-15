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黃國昌嗆林欽榮作證遭狠打臉 仇恨能蒙蔽理智泯滅良心

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
北院持續審理台北市前市長柯文哲涉嫌圖利京華城容積率弊案，今天傳喚台北市前副市長林欽榮（中）出庭作證，林欽榮步出法庭，面對媒體記者追問案情，他只微笑回答自己是證人不方便多說什麼。記者許正宏／攝影
北院持續審理台北市前市長柯文哲涉嫌圖利京華城容積率弊案，今天傳喚台北市前副市長林欽榮（中）出庭作證，林欽榮步出法庭，面對媒體記者追問案情，他只微笑回答自己是證人不方便多說什麼。記者許正宏／攝影

台北地方法院審理京華城案，今天傳喚台北市前副市長林欽榮作證。民眾黨主席黃國昌表示，林欽榮的整個作證過程，滿是對台北市前市長柯文哲的仇視與恨意，直到辯護人凸顯其自打臉，只能虛弱地回答還要再回去查查，仇恨不僅可以蒙蔽理智，還會泯滅專業的良心。

黃國昌稍早在臉書發文指出，林欽榮今天出庭作證，然而在整個作證過程，散發滿滿對柯文哲的仇視與恨意，因此在檢察官的引領之下，只是不斷重複「柯文哲明知違背法令」，問題是柯文哲當初上任接手爛攤子，林欽榮堅持京華城容積率僅有392%、拒絕同意560%容積率，最後也導致柯市府在2016年遭到監察院糾正。

黃國昌說，就在台北市政府遭到監察院糾正之後，林欽榮主持的都委會在2018年同意給予560%容積率，而柯文哲也完全按照此決議執行，實在搞不懂林欽榮到底在扯什麼，更可笑的是他在2018年底離開台北市府，爾後轉任高雄市副市長，完全沒有參與細部計畫變更程序，也就是檢察官主張的京華城容積率提升至678%違背法令。

黃國昌也說，林欽榮完全沒有與聞，檢察官卻傳喚其作證，簡直就是莫名其妙，當事人也樂於配合痛罵，甚至與檢察官一搭一唱，到底是在演哪齣，面對辯護人的反詰問，林欽榮不斷地鬼打牆，不是問A答B就是拒絕回答，然而辯護人還是凸顯他的自打臉。

黃國昌指出，林欽榮不斷強調進入行政爭訟程序，都委會應該等到行政訴訟結束，而非再行審議容積率之變更，結果辯護人直指「都委會將容積率變更為560%，行政爭訟程序也在同步進行當中」，林欽榮根本就是自打臉，頓時整個法庭都清楚感受到他的尷尬。

黃國昌表示，林欽榮主張依照「都市計畫法」提出的細部計畫，不可以給予容積獎勵，這種說法不僅早就被許多前例打臉，且在其擔任高雄市副市長期間，同樣用細部計畫變更給予企業總部20%容積獎勵，而且遠遠超過高雄市施行細則所定企業總部5%的獎勵上限，「當庭被狠狠打臉的林欽榮，只能虛弱地回答還要再回去查查。」

容積率 林欽榮 黃國昌

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