陳宗彥接受性招待無罪 王鴻薇：證明法院是民進黨開的

行政院前發言人陳宗彥被控在擔任南市府官員時接受性招待，今獲判無罪。國民黨立委王鴻薇說，法院真的是民進黨開的，陳宗彥涉性招待案爽爽無罪，司法威信早已蕩然無存，老百姓還能靠什麼主持正義。

王鴻薇說，賴清德總統愛將陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，接受性招待2次被起訴，今居然獲判無罪，理由居然是「陳董」不一定是陳宗彥，但是弔詭的是招待的酒店業者卻都判緩刑，再一次證明司法院是民進黨開的，總統子弟兵涉接受性招待都可以沒事。

王鴻薇說明，該案起於2014年4月14日，檢察官在調查王孝瑋所涉妨害風化案件案件時，發現時任台南市政府民政局長陳宗彥疑似涉嫌違反「貪汙治罪條例」。檢方認定，陳宗彥接受色情業者請託介入警察平調案、商業變更登記案，業者前後安排12度召妓，其中兩次是為了感謝他幫忙而免費招待。因此台南地檢署依兩個不違背職務收受不正利益罪起訴陳宗彥及業者3人。

王鴻薇進一步說，檢方查出，連家樑、王孝瑋為了幫一名台南警官友人平調到其他分局，2012年底請託陳宗彥幫忙，陳宗彥允諾協助。於是當年12月26日深夜10時多，陳宗彥主動打電話給王孝瑋，請王安排酒店小姐出場性服務，連家樑、王孝瑋為了「答謝幫忙」，馬上安排一名小姐給陳宗彥。

王鴻薇再說，檢方又查出，2013年11月9日晚上8時多，陳宗彥以不詳方式聯絡王孝瑋，委託他幫忙找小姐出場性服務，業者為了「答謝」陳宗彥的大力協助，馬上幫他安排小姐到場，也免掉1萬2000元的性交易費用。另外，2013年12月15日以陳宗彥透過LINE向王孝瑋詢問「小芸有空嗎？」也被認定是召妓。

王鴻薇指出，當時同案在監察院也曾發起彈劾，卻以2比11懸殊票數，彈劾未成立，也引起社會軒然大波，而如今檢調指證歷歷的內容，卻可以判出招待的不是陳宗彥但業者有罪的荒謬結果，再一次證明，綠官貪贓枉法都無罪，司法威信早已蕩然無存，老百姓還能靠什麼主持正義。