快訊

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

整理包／倒數兩天！114國中會考時程、考試規定 各科備考衝刺一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

踢爆陳宗彥涉貪卻判無罪 陳琬惠諷：賴清德的愛將「真夠力」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳宗彥涉貪一判無罪，當初揭發此案的民眾黨前立委陳琬惠諷刺說，賴清德的愛將、新潮流的子弟兵「真的很夠力」，籲南檢依法上訴。圖／聯合報系資料照片
陳宗彥涉貪一判無罪，當初揭發此案的民眾黨前立委陳琬惠諷刺說，賴清德的愛將、新潮流的子弟兵「真的很夠力」，籲南檢依法上訴。圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人陳宗彥遭控在台南市府任職期間，接受性招待、替酒店業者喬事，因涉貪遭起訴，台南地院今天一審判他無罪。當初踢爆陳宗彥涉貪的民眾黨前立委陳琬惠諷刺說，賴清德的愛將、新潮流的子弟兵「真的很夠力」，籲南檢依法上訴。

陳琬惠說，如此敗壞官箴的劣行，她在2023年2月揭發時就已經講得很清楚，結果法官竟然以無法認定「陳董」是陳宗彥就判無罪！

她說，如果陳宗彥不是「陳董」，為何在酒店業者要做變更登記請託陳宗彥幫忙時，陳宗彥即詢問「小芸有空嗎？」事後還回報酒店業者喬事的進度？

陳琬惠批評，繼2014年辦陳宗彥案「查無不法」簽結、2024年監察院做出不彈劾的決定、台南地院再次判無罪，「難道手握黨證就可以為所欲為」？籲請南檢依法上訴，別縱放貪官。

酒店 陳宗彥 陳琬惠

延伸閱讀

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

陳宗彥接受性招待無罪 國民黨：賴清德有臉談法治？

影／台南綠營：司法還陳宗彥清白 對他的誣衊應就此為止

「小云有沒有空？」陳宗彥判無罪 台南藍營批：因為是賴清德人馬？

相關新聞

民進黨2026縣市長提名草案出爐 林俊憲、陳亭妃終須一戰

民進黨主席賴清德昨天邀集黨內各派系代表舉行便當會，會中草擬出初步的2026年縣市長提名條例草案，但仍待6月28日全國黨代...

【重磅快評】閣揆漲電價 大玩超拔鵝毛補黑洞的小把戲

行政院力推4100億元特別條例草案，藍白主張刪除其中撥補台電的1000億元，閣揆上火線受訪稱若藍白執意不支持撥補，「電價...

踢爆陳宗彥涉貪卻判無罪 陳琬惠諷：賴清德的愛將「真夠力」

行政院前發言人陳宗彥遭控在台南市府任職期間，接受性招待、替酒店業者喬事，因涉貪遭起訴，台南地院今天一審判他無罪。當初踢爆...

陳宗彥辭官沉寂2年多近況曝光 綠營指東山再起不易

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間接受性招待，台南地院今下午宣判無罪。陳在前年初內閣改組接任行...

陳宗彥接受性招待無罪 國民黨：賴清德有臉談法治？

行政院前發言人陳宗彥被控在擔任南市府官員時接受性招待，今獲判無罪。國民黨發言人楊智伃表示，16次性招待被判無罪，賴清德總...

紓困救命錢要賴政府別客氣 傅崐萁：別用夾帶或名目不對方式

國民黨今午於智庫開會，黨主席朱立倫透露將討論立院下會期優先法案。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，現在還有很多重要民生法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。