踢爆陳宗彥涉貪卻判無罪 陳琬惠諷：賴清德的愛將「真夠力」

行政院前發言人陳宗彥遭控在台南市府任職期間，接受性招待、替酒店業者喬事，因涉貪遭起訴，台南地院今天一審判他無罪。當初踢爆陳宗彥涉貪的民眾黨前立委陳琬惠諷刺說，賴清德的愛將、新潮流的子弟兵「真的很夠力」，籲南檢依法上訴。

陳琬惠說，如此敗壞官箴的劣行，她在2023年2月揭發時就已經講得很清楚，結果法官竟然以無法認定「陳董」是陳宗彥就判無罪！

她說，如果陳宗彥不是「陳董」，為何在酒店業者要做變更登記請託陳宗彥幫忙時，陳宗彥即詢問「小芸有空嗎？」事後還回報酒店業者喬事的進度？

陳琬惠批評，繼2014年辦陳宗彥案「查無不法」簽結、2024年監察院做出不彈劾的決定、台南地院再次判無罪，「難道手握黨證就可以為所欲為」？籲請南檢依法上訴，別縱放貪官。