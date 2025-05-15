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綠批稱「一龍二鳳」物化女性 韓國瑜：絕無惡意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（左一）、幹事長吳思瑤（左二）下午與立法院長韓國瑜（後排右二）一起出席立法院黨團協商，吳思瑤與韓國瑜頻頻交換意見。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（左一）、幹事長吳思瑤（左二）下午與立法院長韓國瑜（後排右二）一起出席立法院黨團協商，吳思瑤與韓國瑜頻頻交換意見。記者蘇健忠／攝影

立法院韓國瑜今天在立法院主持黨團協商，要針對「司法院人事同意權」商討，在休息準備再開始協商階段，韓國瑜提及，「通知民進黨的一龍二鳳趕快來現場吧。」民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，這是物化女性；韓國瑜說明，講一龍二鳳絕無惡意，如果覺得龍和鳳不舒服，對不起，他沒有辦法。

韓國瑜指出，當時是民進黨三位協商代表已經到了現場，時間是有耽擱一點點，但不是很長，沒有問題；民眾黨團總召黃國昌特別來電，他沒辦法參加協商，有改派代表參加；國民黨立院黨團總召柯崑萁是在路上。

韓國瑜說，講一龍二鳳，絕無侮辱的意思，龍是真正的男人，鳳是稱體貼、美麗大方的女孩，沒有惡意。韓反問，「歧視哪一個點？那龍是歧視柯總召囉？」

韓國瑜最後說，如果沒有辦法對民進黨團開這種玩笑的話，他會克制，但他完全沒有惡意。

民進黨 立法院 韓國瑜

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