聽新聞
0:00 / 0:00
綠批稱「一龍二鳳」物化女性 韓國瑜：絕無惡意
立法院長韓國瑜今天在立法院主持黨團協商，要針對「司法院人事同意權」商討，在休息準備再開始協商階段，韓國瑜提及，「通知民進黨的一龍二鳳趕快來現場吧。」民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，這是物化女性；韓國瑜說明，講一龍二鳳絕無惡意，如果覺得龍和鳳不舒服，對不起，他沒有辦法。
韓國瑜指出，當時是民進黨三位協商代表已經到了現場，時間是有耽擱一點點，但不是很長，沒有問題；民眾黨團總召黃國昌特別來電，他沒辦法參加協商，有改派代表參加；國民黨立院黨團總召柯崑萁是在路上。
韓國瑜說，講一龍二鳳，絕無侮辱的意思，龍是真正的男人，鳳是稱體貼、美麗大方的女孩，沒有惡意。韓反問，「歧視哪一個點？那龍是歧視柯總召囉？」
韓國瑜最後說，如果沒有辦法對民進黨團開這種玩笑的話，他會克制，但他完全沒有惡意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言