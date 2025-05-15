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傳遭點名迎戰桃園市長選舉 彭啓明笑說：老婆會和他離婚

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點。記者潘俊宏／攝影
環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點。記者潘俊宏／攝影

民進黨內去年底就多次傳出風聲，高層欲點名環境部彭啓明到桃園市參選市長。彭啓明今天發布兩聲明，包含執政黨內有更多年輕世代更適合，承諾會在環境部繼續努力。

民進黨內部自去年起便多次傳出要點名彭啓明參選桃園市長的想法，外界認為，雖然彭啓明為無黨籍，但其在網路聲量上正面大於負面，據環境部內部的網路聲量統計，環境部現在的網路正面聲量較去年同期（彭啓明未上任時）還增加4成，因此可比照柯文哲模式出戰艱困選區，加上其受總統賴清德「信賴」，一來有機會挑戰現任市長張善政，二來若挑戰成功，對賴總統的下屆連任之路也有助力。

彭啓明昨已表示，自己沒有任何參選和入黨的意願，也不會遷戶籍到桃園，也開玩笑說，如果真的要參選，老婆很可能就會和他離婚，自己來到環境部就是專心做事。

彭啓明今天在「AI 520部部向前行」記者會上再度重申，現在的自己是把1天當2天用，上任即將滿周年會帶著鋼盔繼續前行。此外，執政黨內有許多年輕人才，他們都是更厲害的強棒，自己會和環境部同仁繼續一起努力。

彭啓明 環境部

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