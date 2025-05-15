陳宗彥接受性招待無罪 國民黨：賴清德有臉談法治？

行政院前發言人陳宗彥被控在擔任南市府官員時接受性招待，今獲判無罪。國民黨發言人楊智伃表示，16次性招待被判無罪，賴清德總統還有臉談法治嗎？

楊智伃說，陳宗彥捲入性招待案，南檢指控他在擔任台南市官員時，因酒店業者關說警職人員人事案、請託視聽歌唱場所工程案，竟接受酒店女服務生提供性招待，涉犯貪汙治罪條例。檢方依監察院資料、民眾告發與監聽內容比對後，確認陳宗彥與「小芸」、「愛佳」、「愛玲」等三名女子，發生16次性行為，罪證確鑿。

楊智伃表示，南檢去年起訴，還強調陳宗彥犯後態度不佳，請求從重量刑，結果呢？今天台南地院竟一審判決無罪。只要自己人怎麼玩弄法律都可以？只要是自己人，16次性招待都能變無罪？

楊智伃質疑，現在司法大動作偵辦在野，基層罷免綠委，就出動檢調約談恐嚇、地方黨工幹部被羈押，領銜人被聲押、搜索在野地方黨部、拿走不該拿的文件，這不是綠共什麼是綠共？綠營高官性交易能判無罪，罷免綠委就要受到恐嚇，要被羈押。

楊智伃批評，台灣司法早就不是公正審判的天秤，而是賴總統親手操弄的劊子手。這不是「清廉執政」，這是「性賴台灣」。性賴治國、綠共專政，已是台灣人不能再沉默的惡夢；520賴清德就職滿一年，賴政績再添一樁，她呼籲全民一定要站出來，把真正的民主、自由、法治還給台灣。