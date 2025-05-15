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嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）下午與立法院長韓國瑜（右二）一起出席立法院黨團協商。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）下午與立法院長韓國瑜（右二）一起出席立法院黨團協商。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團進行朝野協商，第一案為「司法院人事同意權案」。民眾黨立院黨團副總召張啓楷率先發言時提及，上回賴總統提名劉靜怡當大法官，被民進黨團自己封殺。民進黨團總召柯建銘聽聞後回嗆，民進黨團的事不容他黨置喙，他來立法院32年了，張啟楷才1年，笨鳥不要學飛，今天就要教訓這個後輩小子。

柯建銘指出，張啓楷這個小子在關公面前耍大刀，何其可笑，後輩小子不要亂講話，還不夠這個資格。張啓楷講得沒一句真的，且那一套完全沒變化，背那幾個名詞而已，凸顯他沒有智慧，呼籲以後要多聽別人講話。

柯建銘說，他有次在立法院院會，走到韓國瑜旁邊向他說，「院長，法案你也看得懂喔？」韓國瑜回應，「你忘了我們是同期到立法院得了嗎？」這個回答就很有智慧，不像張啓楷。

張啓楷也嗆柯建銘，不要人身攻擊。柯建銘再回，張啓楷罵了民進黨半天，什麼叫不要人身攻擊，都不會口渴嗎？他是脾氣比較不好，沒和張啓楷拍桌就不錯了。

進入主題討論後，韓國瑜提出，司法院人事同意權案要處理超過一個月，該案和立院會期延會案併案協商。柯建銘表示，國民黨針對大法官人事案提出復議，院會進程已經卡住，如何協商？應等復議結果出來再來協商。至於延會和人事案事不一樣的主題，要分開來看。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團並沒有提出要求要處理復議案，顯示並不著急。現在立院法定會期到五月底在即，連司法院人事同意權都沒處理，此外包括諸多優先法案也都需要時間處理，因此主張延會到7月31日。民眾黨團則主張，支持延會到7月31日。

朝野黨團各自發表意見後，柯建銘更一度用手機秀出鍾馗照片，自稱他是鍾馗，要來抓鬼。由於朝野黨團無共識，韓國瑜更數度敦促柯建銘，要聚焦主題發言，目前朝野協商仍在第一案繼續發言階段。

張啓楷 柯建銘 韓國瑜

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