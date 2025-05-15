周年記者會被質疑是畢業報告 劉世芳：升降與否沒意見

內政部長劉世芳今率一級主管辦「向國人報告」記者會，昨被藍委質疑是畢業報告。劉世芳稍早表示，過去一年最大困難就是預算不足，至於有人問她個人的升降與否，「我都沒有意見」，她只要擔任內政部長每一天，就是把應該要處理的事情處理好。

今記者會上，由劉世芳與次長馬士元、董建宏、吳堂安及主任秘書黃駿逸和國家公園署、國土管理署、移民署、警政署、消防署代表，向國人報告一年來工作成果及未來願景。

劉世芳表示，中華民國有多久，內政部就成立多久，也被稱為天下第一部，平常記者會現場都是部長、次長、署長露面，但在辦公桌、每個角落為大家服務的，都是基層幹部、公務員，因此她要感謝內政部所有公務員，撐起國家門面跟榮譽。

劉世芳說，雖然他們平常走在路上就是路人，但穿上制服就是警政、消防、空勤等單位，就是代表國家責任跟榮譽，非常謝謝過去一年給他們的指教。

「過去一年，最大挑戰在於預算不足。」劉世芳說，賴總統去年上任是5月20日，當時113年度預算是前一年度通過的，但今年預算「碰到亂流」，雖然如此，但還是戮力完成打詐四法等，賴總統上任兩個月內要跟其他五個部會把打詐四法通過不容易，但最後還是通過了。

劉世芳表示，她個人非常感謝內政委員會幫忙，不管提案或是質詢內容，官員與委員間一來一往，因此內政委員會刪凍的預算，內政部可以了解，但令人無法理解的是，內政委員會預算案送到院會時，突如其來被刪，這對基層、對公務員事感到沮喪，甚至空勤總隊的直升機飛行員勤務訓練，早在兩年前就要跟美國公司提前講好，花費上千萬、上百萬，如今砍掉後，先前隊長來問是不是要砍掉訓練內容，她則回覆「我們要巴結一點，看看下半年有無辦法救回來，還是先按照進度執行，因為守護國人安全不可打折。」

劉世芳強調，穿上制服就是代表國家，無論如何都要維持政府正常功能、維護政府正常運作，這就是內政部的日常，面對挑戰，她都跟大家說「可以唉聲嘆氣，但不要氣餒」，把台灣這個國家建構成民主防衛機制，公務員也會有韌性機制來面對不同挑戰，「給同仁最大鼓勵，就是記者會要呈現的。」