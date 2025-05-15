施政將滿周年為自己打幾分？內政部部長劉世芳這樣回
內政部15日舉辦周年記者會，面對媒體詢問是否即將高升、會為自己施政打幾分，部長劉世芳未針對分數正面回應，僅強調，身為部長的每一天，就是把工作處理好，「成績不是部長的功勞，是同仁一步一腳印累積出來。」
內政部舉辦「向國人報告 內政部的每一天」周年記者會，劉世芳表示，過去一年內政部面對最大的挑戰，是「預算嚴重不足」，由於賴清德總統上任時2024年度預算已編列完畢，整體政策與業務推動能勉強撐過年底，但2025年預算過程卻遭遇亂流，上任兩個月內即完成「打詐四法」，實屬不易，並特別感謝立法院內政委員會委員的支持與溝通，讓預算審查能彼此理解。
不過，劉世芳也語重心長表示，「開會討論刪除或凍結預算，大家可以討論。但送進院會後突然被刪預算，對基層公務員而言是很大的失望。」她呼籲，守護國人安全的基礎工作不能被打折，維持政府正常運作是每天的基本任務，絕不能輕忽。
至於施政成果，劉世芳強調，這一年來是仰賴整個內政部體系的努力，「中華民國政府有多久，內政部就有多久，是由一代代優秀公務員堆疊起來的。」她特別請各署司基層科長現身分享，感謝他們為國家付出，撐起政府的門面與榮譽，「不管是警政、消防、國土署、國家公園署，走在路上可能只是路人甲乙，卻都是值得驕傲的角色。」
劉世芳表示，所有同仁在面對挑戰與壓力時不要氣餒，要有韌性，持續建構台灣民主的防衛機制，「這不只是制度建設，更是國家安全的一環」。
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