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視察福衛八號 賴總統：產學研全力以赴為發射做好準備

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果。圖／取自總統府Flickr

賴清德總統今天前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果時表示，未來政府會從法制、預算、人才等面向，除了建構自製衛星，也會積極部署下個世代的多軌道通訊衛星，提升國家數位韌性。期盼產學研持續全力以赴，為啟運及發射做好萬全準備。

賴總統抵達國家太空中心後，由國科會吳誠文主任委員陪同參觀整測廠房，接著至衛星操控中心聽取國家太空中心主任吳宗信簡報，了解我國太空產業計畫成果及太空產業元件研發成果。

賴總統致詞時表示，去年他在就職演說中宣示台灣產業發展的三大方向，其中之一就是「競逐太空、探索海洋」。今天來國家太空中心看到各位努力的成果，他要代表政府感謝大家的付出，讓台灣一步步挺進太空，大家都辛苦了。

賴總統指出，他在行政院長任內，核定「第三期國家太空科技發展長程計畫」。現在身為總統，要將計畫延長及調整，展現決心。探索太空一直是人類共同的夢想，如今太空科技與產業更成為全球蓬勃發展的戰略領域，特別是太空科技產業中，遙測、通訊、導航等民生及非民生應用，都是現代國家不可或缺的韌性基礎建設。

賴總統表示，台灣不只要掌握全球趨勢，也要善用自身科技優勢，持續在全球太空科技產業鏈中扮演關鍵角色。更重要的是，要讓屬於全人類的太空夢，在台灣落地生根、成長茁壯。

賴總統說，「福衛八號」代表著台灣的太空夢，「更是我們競逐太空的重要里程碑」。它是「第三期國家太空科技發展長程計畫」的第一個計畫，除了為台灣建構更高解析度、更綿密的國土監測網絡，更是讓台灣競逐太空、邁向國際低軌道衛星市場的基石。

賴總統提到，「福衛八號」從設計、製造到整合測試，除了有超過20家產學研單位共同參與，更有高達百分之84的關鍵元件完全由國內團隊自主研發，展現國內強大的自主整合能力，穩健打造出屬於台灣的太空產業供應鏈。

賴總統說，未來隨著「福衛八號」的8顆衛星逐步完成部署，將會建立每日多次取像、全球覆蓋的高解析度光學遙測星系，大幅提升地表影像獲取能力，可以廣泛應用在國土安全、環境監控及災防應變領域，進一步增強台灣的安全韌性。更重要的是，這段發展過程所累積的技術與經驗，將結合台灣既有的資通訊、精密機械、電機等產業優勢，協助台灣太空產業練兵，穩健邁向國際太空市場。

賴總統表示，接下來政府也會從法制、預算、人才等面向，繼續致力推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」。除了建構自製衛星，也積極與國際合作，部署下個世代的多軌道通訊衛星，讓通訊服務涵蓋全台，提升國家數位韌性。同時，持續推動「B5G低軌通訊衛星計畫」，提升台灣太空通訊衛星科技的自製量能，以建立更具韌性的通訊能力，因應未來產業轉型、智慧生活及國家安全等需求，讓台灣在全球低軌通訊產業中占有一席之地。

賴總統表示，太空科技是一場漫長的挑戰，更攸關台灣的產業升級及國家安全。未來請大家繼續全力以赴，在今年6月底前，完成「福衛八號」所有的環境測試與驗證工作，為啟運及發射做好萬全準備。

賴清德總統今天前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果。圖／取自總統府Flickr

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