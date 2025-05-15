影／去留與否都沒意見 劉世芳：把事情做好是應有態度
520即將到來，卓內閣也將滿一周年，內政部長劉世芳今天以發表會的型式舉行向國人報告內政部的每一天，向國人報告一年的施政成果，對自己的去留，劉世芳強調，個人升於否，或是降與否，「我想我都沒有任何的意見」，擔任內政部長一天，就是把每一天該處理的事情處理好。
內政部今天舉辦「向國人報告-內政部的每一天」記者會，由劉世芳、次長馬士元、董建宏、吳堂安，以及主任秘書黃駿逸和國家公園署、國土管理署、移民署、警政署、消防署代表，向國人報告一年來工作成果及未來願景。
媒體關心部長的去留問題，劉世芳被問及上任一年來心情如何，未來規劃如何？劉世芳強調，個人升（職）於否，或是降（職）與否，「我想我都沒有任何的意見，我想法就是一樣，擔任內政部長一天，我就是把每一天的日常生活，應該處理的事情處理好」。這就是擔任國家公務員，不管是政務官、一般常任文官應該有的責任跟態度。
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