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影／去留與否都沒意見 劉世芳：把事情做好是應有態度

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
520即將到來，卓內閣也將滿一周年，內政部長劉世芳（中）今天以發表會的型式舉行向國人報告內政部的施政成果。記者邱德祥／攝影
520即將到來，卓內閣也將滿一周年，內政部長劉世芳（中）今天以發表會的型式舉行向國人報告內政部的施政成果。記者邱德祥／攝影

520即將到來，卓內閣也將滿一周年，內政部劉世芳今天以發表會的型式舉行向國人報告內政部的每一天，向國人報告一年的施政成果，對自己的去留，劉世芳強調，個人升於否，或是降與否，「我想我都沒有任何的意見」，擔任內政部長一天，就是把每一天該處理的事情處理好。

內政部今天舉辦「向國人報告-內政部的每一天」記者會，由劉世芳、次長馬士元、董建宏、吳堂安，以及主任秘書黃駿逸和國家公園署、國土管理署、移民署、警政署、消防署代表，向國人報告一年來工作成果及未來願景。

媒體關心部長的去留問題，劉世芳被問及上任一年來心情如何，未來規劃如何？劉世芳強調，個人升（職）於否，或是降（職）與否，「我想我都沒有任何的意見，我想法就是一樣，擔任內政部長一天，我就是把每一天的日常生活，應該處理的事情處理好」。這就是擔任國家公務員，不管是政務官、一般常任文官應該有的責任跟態度。

520即將到來，卓內閣也將滿一周年，內政部長劉世芳（中）今天以發表會的型式向國人報告一年的施政成果，記者會前，劉世芳看了看手錶。記者邱德祥／攝影
520即將到來，卓內閣也將滿一周年，內政部長劉世芳（中）今天以發表會的型式向國人報告一年的施政成果，記者會前，劉世芳看了看手錶。記者邱德祥／攝影

內政部 劉世芳 移民署

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