紓困救命錢要賴政府別客氣 傅崐萁：別用夾帶或名目不對方式

國民黨今午於智庫開會，黨主席朱立倫透露將討論立院下會期優先法案。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，現在還有很多重要民生法案待處理，國民黨會全力支持國防及守護台灣的法案，但面對現在產業振興及勞工紓困等請賴政府不要客氣，開大門走大路來討論，不要用夾帶或名目不對方式。

朱立倫今午赴智庫討論立院下會期優先法案，他上午受訪時說，將聚焦支持國防特別預算，加強國防安全，同時產業安全更重要，讓產業根留台灣；另外，核管法修法通過後，電業法也需修正。智庫現場立委大多低調不願多談，僅說是被通知來討論重大法案。

傅崐萁說明，黨團成員經相當時間討論後，對國家振興迫切需要的相關預算都會全力支持，對於如何守護及防衛台灣，相關的計畫也會全力來守住國防，確保台灣2300萬人的安全，希望賴政府開大門走大路，光明正大向立院提出，不要用夾帶或名目不對的方式，尤其這次產業振興條例與勞工紓困救命錢，希望賴政府不要客氣，該怎樣守護台灣、振興產業回應民意，立法院敞開大門，相關條例都能來討論。

傅崐萁提到，近期聚焦還假於民、還錢於民等法案，振興產業相關條例也預計下周三送出經濟委員會，盼這些都能盡速完成，包含政院提出的特別條例方案等，這些也都需要達成共識，但目前看來行政院提出的版本南轅北轍。