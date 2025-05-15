國安局爆性騷案...副局長：僅摸手拍肩 沒有襲胸

國安局爆發謝姓組長長期性騷擾女性同仁的案件，國安局副局長黃明昭今天解釋，主管接到投訴後都有處理，申訴當事人供述有「摸手」、「碰肩」但是沒有碰到女性重要部位，已經構成性騷擾，但猥褻的部分與報導不符。

國安局北部工作站謝姓簡任組長被踢爆是性騷擾慣犯，不但對單位內女性同仁搭肩、摟腰、襲胸，甚至傳出連警政署、移民署的女警曾受到騷擾。國安局回應已記過2次調非主管職務，不過仍遭朝野立委抨擊包庇。

立法院外交國防委員會今日邀請國安局等單位報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，但國安局長蔡明彥請假，改由副局長黃明昭代理，黃明昭在會前悄悄閃過媒體堵訪，面對媒體圍堵追問仍始終一言不發，三緘其口。

國民黨立委徐巧芯質詢時指出，遭謝姓組長騷擾的還包括警政署、移民署的女警，黃明昭強調接到檢舉後都有處理，沒有壓案。國安局解釋，國安局接獲具名檢舉後，就已經啟動調查並將當事人調非主管職務，並經獎懲委員會審議記2小過處分，另有匿名檢舉的則非事實。

黃明昭強調，申訴當事人供述有「摸手」、「碰肩」但是沒有碰到女性重要部位，已經構成性騷擾，但猥褻的部分與報導不符；至於8年前世大運時發生的案件，經警方內部了解並沒有投訴者，國安局無從立案。

徐巧芯質疑，國安局對當事人只記2小過「難道這樣就是嚴懲嗎？」她強調，國安局屢次爆發性騷問題卻總是輕放，國人已經看不下去，請國安局儘快檢討。

民進黨立委羅美玲質詢時質疑蔡明彥缺席立院委員會是否和昨天爆發的性騷案有關？黃回應蔡明彥剛好有重要公務行程，已經向召委請假。他強調與性騷案無關，那個案件國安局已經處理。

羅美玲追問「早就處理是什麼一回事，如果沒有媒體報導是否就不會處理？」羅美玲質疑，這些受害者都求害無門，可能處理的是受害者，然後被調職、調單位，加害者一直都穩穩的在他的位置上。

黃明昭說，媒體報導大多數不是事實，主管接到投訴後都有處理，也都有尊重當事人意見，詢問要不要申訴、後續法律、心理諮詢都尊重當事人。

羅美玲說，國安局過去十多年陸陸續續都有發生性騷案，但是她詢問國安局有沒有設立性平推動小組？後來國安局回函表示「國安局職司性質跟一般行政機關不同。且因性平專案小組必須有外聘委員擔任，所以，居於敵對勢力滲透吸收的現實環境之下，國安局並沒有設立性平專案小組」。也難怪有人有恃無恐，反正申訴管道在哪裡，如何處置，跟其他行政單位不一樣。

黃明昭說，他們呈報給行政院與國安會是免於成立性別平等專案小組，不過，相關的工作還是繼續推動。