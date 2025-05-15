快訊

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

行政院前發言人陳宗彥涉性招待案今判無罪 酒店業者均緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

國安局爆性騷案...副局長：僅摸手拍肩 沒有襲胸

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局爆發謝姓組長長期性騷擾女性同仁的案件，國安局副局長黃明昭解釋，主管接到投訴後都有處理，申訴當事人供述有「摸手」、「碰肩」，但是沒有碰到女性重要部位，記者蘇健忠／攝影
國安局爆發謝姓組長長期性騷擾女性同仁的案件，國安局副局長黃明昭解釋，主管接到投訴後都有處理，申訴當事人供述有「摸手」、「碰肩」，但是沒有碰到女性重要部位，記者蘇健忠／攝影

國安局爆發謝姓組長長期性騷擾女性同仁的案件，國安局副局長黃明昭今天解釋，主管接到投訴後都有處理，申訴當事人供述有「摸手」、「碰肩」但是沒有碰到女性重要部位，已經構成性騷擾，但猥褻的部分與報導不符。

國安局北部工作站謝姓簡任組長被踢爆是性騷擾慣犯，不但對單位內女性同仁搭肩、摟腰、襲胸，甚至傳出連警政署、移民署的女警曾受到騷擾。國安局回應已記過2次調非主管職務，不過仍遭朝野立委抨擊包庇。

立法院外交國防委員會今日邀請國安局等單位報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，但國安局長蔡明彥請假，改由副局長黃明昭代理，黃明昭在會前悄悄閃過媒體堵訪，面對媒體圍堵追問仍始終一言不發，三緘其口。

國民黨立委徐巧芯質詢時指出，遭謝姓組長騷擾的還包括警政署、移民署的女警，黃明昭強調接到檢舉後都有處理，沒有壓案。國安局解釋，國安局接獲具名檢舉後，就已經啟動調查並將當事人調非主管職務，並經獎懲委員會審議記2小過處分，另有匿名檢舉的則非事實。

黃明昭強調，申訴當事人供述有「摸手」、「碰肩」但是沒有碰到女性重要部位，已經構成性騷擾，但猥褻的部分與報導不符；至於8年前世大運時發生的案件，經警方內部了解並沒有投訴者，國安局無從立案。

徐巧芯質疑，國安局對當事人只記2小過「難道這樣就是嚴懲嗎？」她強調，國安局屢次爆發性騷問題卻總是輕放，國人已經看不下去，請國安局儘快檢討。

民進黨立委羅美玲質詢時質疑蔡明彥缺席立院委員會是否和昨天爆發的性騷案有關？黃回應蔡明彥剛好有重要公務行程，已經向召委請假。他強調與性騷案無關，那個案件國安局已經處理。

羅美玲追問「早就處理是什麼一回事，如果沒有媒體報導是否就不會處理？」羅美玲質疑，這些受害者都求害無門，可能處理的是受害者，然後被調職、調單位，加害者一直都穩穩的在他的位置上。

黃明昭說，媒體報導大多數不是事實，主管接到投訴後都有處理，也都有尊重當事人意見，詢問要不要申訴、後續法律、心理諮詢都尊重當事人。

羅美玲說，國安局過去十多年陸陸續續都有發生性騷案，但是她詢問國安局有沒有設立性平推動小組？後來國安局回函表示「國安局職司性質跟一般行政機關不同。且因性平專案小組必須有外聘委員擔任，所以，居於敵對勢力滲透吸收的現實環境之下，國安局並沒有設立性平專案小組」。也難怪有人有恃無恐，反正申訴管道在哪裡，如何處置，跟其他行政單位不一樣。

黃明昭說，他們呈報給行政院與國安會是免於成立性別平等專案小組，不過，相關的工作還是繼續推動。

主管 國安局 黃明昭

延伸閱讀

中共統戰威脅複雜 綠委籲揭露背後機制

羅美玲「火神」唱到淚崩兒哭更慘　讚：最棒生命教育

火神的眼淚音樂劇首演好評如潮 觀眾飆淚

在台共諜超過5000人？ 國安局：沒那麼多人

相關新聞

民進黨2026縣市長提名草案出爐 林俊憲、陳亭妃終須一戰

民進黨主席賴清德昨天邀集黨內各派系代表舉行便當會，會中草擬出初步的2026年縣市長提名條例草案，但仍待6月28日全國黨代...

陳宗彥辭官沉寂2年多近況曝光 綠營指東山再起不易

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間接受性招待，台南地院今下午宣判無罪。陳在前年初內閣改組接任行...

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定2...

【重磅快評】閣揆漲電價 大玩超拔鵝毛補黑洞的小把戲

行政院力推4100億元特別條例草案，藍白主張刪除其中撥補台電的1000億元，閣揆上火線受訪稱若藍白執意不支持撥補，「電價...

回擊民進黨扣「邊緣人說」 林沛祥：斷章取義令人遺憾

全台大罷免延燒，國民黨立委林沛祥日前諷罷團是「社會邊緣人」，引罷團不滿。民進黨基隆市黨部主委林明智批林沛祥，不尊重基隆公...

助理涉罷綠委偽造連署遭聲押 盧縣一：用司法掃異己

屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華遭罷免案連署疑涉偽造文書等案，帶回罷免案領銜人張芳碩等11人調查。國民黨立委盧縣一今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。