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民進黨2026縣市長提名草案出爐 林俊憲、陳亭妃終須一戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨2026年台南市長內戰，立委陳亭妃（中）、立委林俊憲（右）競爭檯面化，民進黨2026縣市長提名草案出爐，南二都初選決勝負。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026年台南市長內戰，立委陳亭妃（中）、立委林俊憲（右）競爭檯面化，民進黨2026縣市長提名草案出爐，南二都初選決勝負。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德昨天邀集黨內各派系代表舉行便當會，會中草擬出初步的2026年縣市長提名條例草案，但仍待6月28日全國黨代表大會通過後生效。會中各派系也達成初步共識，台南市、高雄市、新北市與彰化縣，將以初選方式決定縣市長人選。

2026年台南市長選舉距今還有一年半的時間，但民進黨內部廝殺卻越演越烈，被視為兩強的民進黨立委陳亭妃與林俊憲近期「開撕」，林俊憲指控陳亭妃「藉藍營力量來打擊同志」，陳亭妃則反擊「黨內是競爭不是鬥爭」。

為化解爭議，賴清德昨天邀集黨內各派系代表草擬出初步的縣市長提名條例草案。根據草案內容，選對會就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，一、協調對象對解決競爭之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。二、如協調對象對解決競爭之機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，綜合評估後向主席提出單一適當人選之建議。

提名條例指出，民進黨執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。執政任期二屆屆滿之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；提名初選時程由2026年選舉對策委員會統籌規畫。

至於非執政縣市，提名條例明定，直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之。

民進黨 陳亭妃

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