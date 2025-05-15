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【重磅快評】閣揆漲電價 大玩超拔鵝毛補黑洞的小把戲

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰受訪稱，若藍白執意不支持撥補，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」帶領的內閣失能。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰受訪稱，若藍白執意不支持撥補，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」帶領的內閣失能。圖／聯合報系資料照片

行政院力推4100億元特別條例草案，藍白主張刪除其中撥補台電的1000億元，閣揆上火線受訪稱若藍白執意不支持撥補，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」，台電董座曾文生也說如果撥補就不漲價。民進黨政府坐視年年稅收超徵，今年也不例外，最大的陽謀就是為了貼補台電，難怪反對修預算法及特別條例，全民只能年年被超拔鵝毛。

電價審議委員會3月開會不調電價，民進黨政府自有政治盤算。一般來說，電價費率審議會固定每年4月、10月前召開，每年審議2次電價，但卓榮泰受訪說，電價審議委員會隨時可以開臨時會，顯然民進黨不想等到10月再來調整。立法院通過核子反應器設施管制法修法，核電廠可延役20年，但曾文生強調須等核安會提出配套子法才能評估，擺在眼前只剩撥補一條路可走。

依據「電價費率審議會設置及運作要點」，電價審議委員會除定期會外，必要時可開臨時會議，因此審議會確實可加開，非僅限2次。卓榮泰此際放消息不排除加開電價審議委員會，自然是要給藍白壓力，在大罷免陸續通二階段連署之際，藍白必須謹慎接招，以免民怨轉移到自己頭上。

近年來年年超徵，2021年超徵4327億元、2022年超徵5237億元、2023年超徵3860億元，2024年超徵5283億元，累計已超徵達1.87兆元。財政部長莊翠雲今天在立院答詢表示，今年稅收數應可達標，立委郭國文問會超徵4千多億元嗎？莊表示，今年稅收即使超過預算數，也不會超過很多。莊的說法保守，但一般預料，今年又會是超徵的一年。

民進黨主政多年，根本就無意改變連連超徵的情況，全民年年被超拔鵝毛，例外已變常態。學者專家早已發現超徵衍生的問題，立法院法制局三年前提出問題評析，認為稅收超徵不代表有財政盈餘，除預算編列低估，另一可能性則是稅收太多，稅收超徵是否退稅，立法者有一定之自由形成空間，但技術層面有爭議高，各方看法難免不一致，建議可修正預算法，倘若實徵數大於預算數時，明定將差額作為特定使用，或可消弭民眾對超徵稅收之疑義。

但民進黨從未在預算法修法著力，期間只有在野黨團提預算法修正，限制特別預算的使用，以避免特別預算常態化，破壞預算整體性及財政紀律，其中預算法第83條第4款更被指為空白授權，是吞噬民脂民膏的黑洞，但遭綠委反對。綠委忘了過去也曾主張應刪除第4款，現在卻說預算法已被妖魔化，說穿了，就是發現這個黑洞太好用了。 

歸根究柢，民進黨不想修法改善稅收超徵，也不想普發現金法制化，還是為了「成就」反核神主牌。台電為此年年虧損，即使有核電廠延役法源、三座核電廠三年可幫台電賺2400億元，民進黨政府也無意執行。

經濟部次長賴建信表示，截至2024年底台電累計虧損已達 4229億元，目前預估，四月不調整電價，台電在2025年仍可能虧損約500億元。其實，這就是民進黨執政以來的最大財務黑洞。

這個財務黑洞自然需要有一個吞噬民脂民膏的黑洞來填補，年年超徵的稅額不就是現成的黑洞嗎？台電虧得再大，終究沒有超徵來得大，難怪民進黨政府根本不想修預算法把這個洞補起來，如果補起來，台電明年要怎麼撥補？閣揆說要加開電價審議委員會漲電價，在這個黑洞前面，原來只是欺騙人民的小把戲而已。

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