回擊民進黨扣「邊緣人說」 林沛祥：斷章取義令人遺憾

全台大罷免延燒，國民黨立委林沛祥日前諷罷團是「社會邊緣人」，引罷團不滿。民進黨基隆市黨部主委林明智批林沛祥，不尊重基隆公民。林沛祥對此表示，斷章取義，令人遺憾。

林沛祥說，對「1%人才」言論的斷章取義，令人遺憾。他當時在議場外受訪，原意是說「能夠進入國會殿堂的立委，無論藍綠白，都是全台灣前1%的優秀人才」，這是對所有民意代表的肯定，結果卻被刻意曲解成我自誇是「Top 1%」。為了推動罷免，不惜扭曲事實，製造對立，這樣的操作，只會讓人對台灣民主政治更失望。

林沛祥強調，他從未否定公民行使罷免權，但不接受汙衊與扭曲。針對「社會邊緣人」的爭議，他在節目中的原意，是針對部分罷免行動中的極端言行而發。他尊重公民參與公共事務的權利，也從不逃避被檢視，但當有心人刻意剪輯、斷章取義，轉為仇恨與霸凌，屬實令人感到遺憾。

林沛祥質疑，這場罷免，是公民行動還是政治操作？不論是去年罷免基隆市長謝國樑的行動，還是現在針對他的罷免案，背後都有民進黨地方組織與所謂「公民團體」合作的影子。戴璟安、李晏蓉等人，從去年的拆樑行動再到今年的絕沛，從沒離開過舞台。早在第一階段啟動時，就預期會進入三階段，也早已做好準備，但他仍期盼，政治不該淪為反覆動員仇恨的工具。

林沛祥表示，民進黨喊出「衝到120%」的罷免目標，只證明了這是一場政治鬥爭林明智公開表示要將罷免二階門檻衝到110%、120%，這樣的話語與動員方式，已與所謂「公民自主」的精神背道而馳。民意不是黨意，操作不是參與，基隆市民連續兩年被捲入罷免風暴，難道還不夠嗎？

林沛祥總結，要做的事不會變，不會因為政治抹黑而停下腳步，會在國會替基隆市民爭取更多的建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票，會盡全力守護基隆這座城市。