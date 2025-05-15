快訊

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

行政院前發言人陳宗彥涉性招待案今判無罪 酒店業者均緩刑

覆議核管法？政院：收到三讀條文後審慎研議內容

中央社／ 台北15日電

立法院會日前三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年，外界關注政院是否提出覆議。行政院發言人李慧芝今天表示，待收到三讀條文，將審慎研議內容。

立法院會13日三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年，行政院當時指出，修法無涉核三廠2號機，也無相關延役評估規劃。

至於政院是否會針對核管法提出覆議，李慧芝主持行政院會後記者會重申，確保核能發電機組的安全，是國家對民眾最基本的責任，單純修法並無法保證核安，待行政院收到三讀法案條文後將審慎研議內容。

經濟部能源署電力組長夏峪泉指出，核三廠2號機5月17日屆期後，今年一共會有4部大型燃氣機組，總裝置容量達480萬瓩補上，供電無虞。至於重啟核電機組條件，雖然修法已經通過，但仍須待主管機關修訂子法及相關核安檢查要求，且也涉及經費跟期程等事項。

他也強調，核能政策一定要在「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」情況下才能進行。

此外，立法院會日前三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」放假日，外界關注政院是否也考量提出覆議。李慧芝解釋，行政院長卓榮泰已多次說明，條文並無違憲，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。

至於民進黨團今天針對中央政府總預算還有財劃法聲請釋憲，李慧芝說，卓榮泰已經說明，為捍衛憲政機關尊嚴，政院將提出釋憲，目前已蒐集完各部會意見，進行相關行政流程，後續會依據訴訟策略考量，儘速向憲法法庭聲請釋憲。

核電 立法院 行政院

延伸閱讀

運動部9/9國民體育日掛牌 部徽源自Team Taiwan

卓榮泰嗆不補台電隨時可漲電價 政院：尊重審議會決議

明日就職滿周年 卓揆：說明5大行動、對美談判工作

明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

相關新聞

民進黨2026縣市長提名草案出爐 林俊憲、陳亭妃終須一戰

民進黨主席賴清德昨天邀集黨內各派系代表舉行便當會，會中草擬出初步的2026年縣市長提名條例草案，但仍待6月28日全國黨代...

陳宗彥辭官沉寂2年多近況曝光 綠營指東山再起不易

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間接受性招待，台南地院今下午宣判無罪。陳在前年初內閣改組接任行...

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定2...

【重磅快評】閣揆漲電價 大玩超拔鵝毛補黑洞的小把戲

行政院力推4100億元特別條例草案，藍白主張刪除其中撥補台電的1000億元，閣揆上火線受訪稱若藍白執意不支持撥補，「電價...

回擊民進黨扣「邊緣人說」 林沛祥：斷章取義令人遺憾

全台大罷免延燒，國民黨立委林沛祥日前諷罷團是「社會邊緣人」，引罷團不滿。民進黨基隆市黨部主委林明智批林沛祥，不尊重基隆公...

助理涉罷綠委偽造連署遭聲押 盧縣一：用司法掃異己

屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華遭罷免案連署疑涉偽造文書等案，帶回罷免案領銜人張芳碩等11人調查。國民黨立委盧縣一今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。