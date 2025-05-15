助理涉罷綠委偽造連署遭聲押 盧縣一：用司法掃異己

屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華遭罷免案連署疑涉偽造文書等案，帶回罷免案領銜人張芳碩等11人調查。國民黨立委盧縣一今批，民進黨把司法當槍桿使，掃射異己，他更批伍麗華把罷免案牽向不要破壞原住民之間的族群情感，其實是假議題。

屏檢偵辦伍麗華遭罷免案連署疑涉偽造文書等案，包括提議人名冊有的已死亡或非原住民身分，昨天指揮調查人員搜索國民黨屏東縣黨部等8處，將黨部書記長蕭榮明、罷免案領銜人張芳碩等11人帶回調查。

盧縣一說，昨日他的助理和他屏東服務處遭到檢調單位的調查與搜索，他的北部辦公室及南部服務處主任也遭收押調查，理由是伍麗華在4月17日按鈴申告，他的助理張芳碩涉及罷免伍麗華抄名冊、蒐集連署書過程違法。於是他的脾氣也來了。張芳碩是罷伍領銜人，他沒有查核連署人的資格，查核的工作是中選會，中選會查核錯誤的就除錯，過去民進黨推出的罷免案都是這樣做的。

盧縣一舉例，好比韓國瑜2020年擔任高雄市長時的罷免案，第一階段近3萬分，有1348分不合格，95分是死亡連署，當時韓國瑜也提出告訴。高雄地檢署檢察官回覆是「收集連署過程中，並未有戶役政系統等方式供查核比對身份證字號，難以發覺有連署死亡之情事…」怎麼民進黨可以，其餘的黨就罪不可赦呢？

盧縣一也說，伍麗華把她的罷免案牽向不要破壞原住民之間的族群情感，其實這是一個假議題，因為大罷免破壞的不僅是大社會的情感與大社會的秩序，也隨之波及了原民之間的情感與生活互動。難道原住民不看手機、不了解社會脈動、不接收國際的資訊嗎？難道原住民社會是一個真空，不受國家社會紛擾而獨立自居嗎？都不是，當民進黨發起大罷免的時刻，原住民社會也在這樣的氛圍中分裂再分裂。因此伍麗華口中的不要破壞民族情感，是逃脫被罷免的說詞，他一直沈默，因為他知道她的焦慮，沒必要增加她的壓力，健康很重要。

盧縣一總結，伍委員用原住民的善良與情感綁架原住民，說什麼「原住民不要罷免原住民」？其實早在去年6月禁伐補償議題燃燒，民進黨就己經罷免原住民了，是國、眾二黨力挺原住民的禁伐補償6萬／公頃，修法才得以實施。別忘了伍麗華不僅放棄了原住民警消人員（退休所得替代率），也放棄了原住民族三天的歲時祭儀假。伍麗華如此這般傾向民進黨，但到了大罷免時，又想與民進黨脫鉤，強調不能傷害原住民的情感，他知道這都是政治技倆，讓她好好演罷了。