政院推智慧機器人產業計畫 預估產值5年內增至500億元

為緩解人力荒並發展AI應用，行政院會今天拍板「AI新科技─智慧機器人計畫」，跨部會將推動「智慧機器人產業方案」，經費將由國發基金匡列100億元資金投資新創，國科會也將編列4年100億元，預估專業用服務型機器人產值在5年內將由40億元擴大至500億元。

行政院長卓榮泰指出，我國在半導體及資通訊科技領域已經有相當顯著成果，讓智慧機器人產業發展具備良好的基礎條件，但台灣的智慧機器人產業仍處於起步階段，必須迎頭趕上，加速智慧機器人應用落地，並確保國家資通安全，因應社會未來各種需求，強化國際競爭力。

卓榮泰說，此方案透過布局關鍵技術、建立產業生態系、完善資安法規及人才培育與推廣4項策略，透過跨部會合作整合我國產學研的研發能量，實現技術自主、系統創新、產值提升，及社會普及的智慧機器人產業發展願景，打造我國成為人工智慧之島。

我國將於今年進入超高齡社會，65歲以上人口占比將超過20%，而勞動力人口則持續萎縮。國科會認為，智慧機器人將是解決勞動力短缺和高齡照護需求的重要解方，也能在公安救災領域執行危險及高風險任務。

國科會提到，智慧機器人產業不只是單一產業，而是整合人工智慧、高端晶片、感測、邊緣計算、半導體、材料、機構設計等多項技術的系統性產業，台灣具備發展智慧機器人的獨特優勢，以世界級半導體產業作為基礎，還具備精密機械、ICT產業等完整供應鏈，亦擁有優質的工程人才及靈活的製造能力，能快速整合不同技術領域，開發符合市場需求的智慧機器人產品。

此次國科會與相關部會共同擬定的「智慧機器人產業推動方案」將建立完整配套措施，透過「關鍵技術佈局」、「產業生態系建立」、「資安、標準及法規制定」、「人才培育及應用推廣」等策略，來達到「系統創新」、「產值提升」、「社會普及」等3大目標。

國科會規劃，方案扣合「六大區域產業及生活圈」之「大南方新矽谷」，透過國科會在沙崙設立的智慧機器人研究中心以及經濟部在六甲設立的智慧機器人創新與應用研發中心，銜接柳科三期的機器人製造基地，成為半導體S廊帶中的一環，共同構築大南方新矽谷之科技廊帶。