快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

卓榮泰嗆不補台電隨時可漲電價 政院：尊重審議會決議

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰昨受訪時稱，若藍白執意不支持撥補台電，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」，引發電價審議委員遭政黨操控的質疑。行政院發言人李慧芝今緩頰，不是已經決定是否漲電價，政院仍尊重電價審議委員會的專業決議。

行政院長卓榮泰先前接受網路節目專訪時提到，電價審議會隨時可以開一事，他並稱，若台電虧損過高，且無法獲得在野黨支持撥補一千億元，考慮到民生電價長期虧損每度一元以上，加上台電還需負擔財務利息，不排除有調整民生用電價格的可能。

李慧芝今天主持行政院會後記者會時說明，電價是否調整仍要尊重電價審議委員會的專業決議，該委員會由獨立專家組成，定期於每年4月及9月召開，若有重大因素的話也能隨時召開。她說，卓揆談話是指是制度上的彈性，不是已經決定是否要漲電價，仍尊重電價審議委員會。

李慧芝提到，行政院於「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案編列撥補台電千億，是盼穩健台電財務，透過調節能源價格平穩民生物價，希望朝野共同支持這項預算，使台電可以穩健營運。

此外，核三廠二號機周六將除役，在野聯手於立法院會搶先三讀修正「核子反應器設施管制法」，延長核電運轉年限。李慧芝重申，確保核能發電機組安全是國家對人民的基本責任，光是修法無法保障核安，政院將在收到三讀法案條文後審慎研議內容。

經濟部能源署電力組長夏峪泉提到，核三廠二號機屆期後，預估2025年共4部大型燃氣機組、480萬瓩挹注，供電無虞。

針對核電廠重啟的條件，夏峪泉說，相關子法尚未研定出來，且涉及相關經費和期程，方方面面都須重新評估，但整體核能政策的推動，須在確保核安、核廢能處理、全民共識的3前提下才能進行。

台電 行政院 電價

延伸閱讀

中華鯤鵬會被控配合統戰 陸委會：涉兩岸條例處理中

明日就職滿周年 卓揆：說明5大行動、對美談判工作

明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

卓榮泰稱房價不會一夕降 她怒轟已3200夕：不是被笑死就是被氣死

相關新聞

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定2...

運動部部徽出爐 意象來自陳傑憲胸前畫框的感動

運動部將於國民體育日9月9日掛牌，視覺設計今天首度曝光，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神，搭配色彩結合象徵堅持與榮耀的聖火橘及象徵熱力與速度的動能黃，傳達運動場上拚搏與前進精神。

【重磅快評】賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

520前，兩岸關係風聲鶴唳。對於賴清德總統再提及與中共領導人習近平共進晚餐的念頭，國台辦昨天回批「痴人說夢」；陸委會也不...

卓榮泰嗆不補台電隨時可漲電價 政院：尊重審議會決議

行政院長卓榮泰昨受訪時稱，若藍白執意不支持撥補台電，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」，引發電價審議...

出席哥本哈根民主峰會 夏立言：宣示深化民主盟友關係

中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」，並與在場之各國...

明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

行政院長卓榮泰即將就職滿一周年，他透露，明天上午他將在行政院舉行記者會，以5大行動及20項進行式向國人說明這一年來的工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。