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中華鯤鵬會被控配合統戰 陸委會：涉兩岸條例處理中

中央社／ 台北15日電

中華鯤鵬會被指長期配合中國對台統戰，且租借國立大學場地宣傳。行政院今天重申，兩岸交流應健康有序，而非設有政治目的。陸委會則說，中華鯤鵬會作法涉及兩岸條例33條之一，正依法積極處理。教育部也表示，原先借用場地的大學都已取消借用。

台灣經濟民主連合昨天表示，中華鯤鵬會長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中國參與具政治意圖的交流營隊，並持續借用國立大學場地進行招生說明，形同在台灣高等教育機構內推動中共統戰認同工程。內政部也說，中華鯤鵬會未依法定期召開理、監事會及會員大會，違反人民團體法，限期6月6日前改善，否則將予以解散處分。

行政院發言人李慧芝上午主持政院會後記者會被問及中華鯤鵬會議題，她強調，行政院長卓榮泰已多次重申，兩岸交流應健康有序、去政治化、去風險化，兩岸交流不該設有政治目的。

陸委會文教處副處長陳威豪在記者會說明，兩岸條例33條之一規定，未經許可，不得與大陸黨政軍或是政治性團體等進行合作行為，而中華鯤鵬會作為涉及兩岸條例33條之一，後續將與相關部會進行了解，並且依法積極處理。

教育部國際司代理副司長藍先茜則表示，中華鯤鵬會當初是以「海外城市交流、見聞分享」等理由借用場地，學校起初查看企劃書後，並沒有發現與兩岸相關，但經瞭解後，已經依據校內規定以及中華鯤鵬會簽署的切結書，取消場地借用。

對於未來如何因應可能的校園滲透，教育部次長張廖萬堅在記者會表示，教育部將與陸委會及國安相關單位跨部會共同擬定因應方案，同時也會持續加強提醒各校園，中國大陸目前被列為橙燈警戒，有交流風險。陸委會去年起調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議國人避免非必要旅行。

兩岸條例 教育部 陸委會

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