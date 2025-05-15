出席哥本哈根民主峰會 夏立言：宣示深化民主盟友關係

中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」，並與在場之各國政要、外交官及非政府組織人士就兩岸關係、國際情勢與台灣有意義參與國際社會運作等議題廣泛交換意見。

夏立言表示，很榮幸受邀並代表中國國民黨出席本屆哥本哈根民主高峰會，並強調本次行前，國民黨主席朱立倫交代他的任務，除了向國際社會清楚傳達中華民國的多元聲音，更要宣示國民黨期望深化與全球民主盟友夥伴關係深化的決心。

夏立言強調，整日的高峰會議程，除了參與多場大會議程座談外，更把握機會與來自全球各民主國家的政要、高階外交官及非政府組織負責人進行「場邊外交」。不僅就台灣現況與未來挑戰、兩岸關係、全球民主發展等議題深度交換意見，更藉機為「台灣有意義參與國際社會運作」向渠等尋求支持。

國民黨提到，夏立言在峰會空檔，特別與歐洲議會對中政策代表團現任團長Engin Eroglu及前任團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）就兩岸關係與國內政情進行深度交流。夏副主席強調，國民黨將持續主張「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並進的2D戰略，並期待歐洲議會能持續在實務上支持臺灣。

國民黨表示，同場與會各國政要包括：歐盟外交與安全政策高級代表Kaja Kallas、克羅埃西亞總理Andrej Plenković、前英國首相David Cameron、歐洲議會對中政策代表團長Engin Eroglu、丹麥副總理Troels Lund Poulsen、摩爾多瓦副總理Mihail Popșoi、前荷蘭國防部長Kajsa Ollongren等。