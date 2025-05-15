快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

出席哥本哈根民主峰會 夏立言：宣示深化民主盟友關係

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)，並與在場之各國政要、外交官及非政府組織人士就兩岸關係、國際情勢與台灣有意義參與國際社會運作等議題廣泛交換意見。圖／國民黨文傳會
中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)，並與在場之各國政要、外交官及非政府組織人士就兩岸關係、國際情勢與台灣有意義參與國際社會運作等議題廣泛交換意見。圖／國民黨文傳會

中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」，並與在場之各國政要、外交官及非政府組織人士就兩岸關係、國際情勢與台灣有意義參與國際社會運作等議題廣泛交換意見。

夏立言表示，很榮幸受邀並代表中國國民黨出席本屆哥本哈根民主高峰會，並強調本次行前，國民黨主席朱立倫交代他的任務，除了向國際社會清楚傳達中華民國的多元聲音，更要宣示國民黨期望深化與全球民主盟友夥伴關係深化的決心。

夏立言強調，整日的高峰會議程，除了參與多場大會議程座談外，更把握機會與來自全球各民主國家的政要、高階外交官及非政府組織負責人進行「場邊外交」。不僅就台灣現況與未來挑戰、兩岸關係、全球民主發展等議題深度交換意見，更藉機為「台灣有意義參與國際社會運作」向渠等尋求支持。

國民黨提到，夏立言在峰會空檔，特別與歐洲議會對中政策代表團現任團長Engin Eroglu及前任團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）就兩岸關係與國內政情進行深度交流。夏副主席強調，國民黨將持續主張「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並進的2D戰略，並期待歐洲議會能持續在實務上支持臺灣。

國民黨表示，同場與會各國政要包括：歐盟外交與安全政策高級代表Kaja Kallas、克羅埃西亞總理Andrej Plenković、前英國首相David Cameron、歐洲議會對中政策代表團長Engin Eroglu、丹麥副總理Troels Lund Poulsen、摩爾多瓦副總理Mihail Popșoi、前荷蘭國防部長Kajsa Ollongren等。

國民黨 夏立言 關係

延伸閱讀

衝刺罷免二階連署 國民黨公布全台連署據點地圖

民進黨中國部：國民黨近期作為 契合中共認知作戰

蔡英文參訪環球晶丹麥子公司 關切綠色轉型與創新

罷免綠委伍麗華查死亡連署 國民黨屏縣黨部書記長請回

相關新聞

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定2...

運動部部徽出爐 意象來自陳傑憲胸前畫框的感動

運動部將於國民體育日9月9日掛牌，視覺設計今天首度曝光，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神，搭配色彩結合象徵堅持與榮耀的聖火橘及象徵熱力與速度的動能黃，傳達運動場上拚搏與前進精神。

【重磅快評】賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

520前，兩岸關係風聲鶴唳。對於賴清德總統再提及與中共領導人習近平共進晚餐的念頭，國台辦昨天回批「痴人說夢」；陸委會也不...

卓榮泰嗆不補台電隨時可漲電價 政院：尊重審議會決議

行政院長卓榮泰昨受訪時稱，若藍白執意不支持撥補台電，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」，引發電價審議...

出席哥本哈根民主峰會 夏立言：宣示深化民主盟友關係

中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」，並與在場之各國...

明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

行政院長卓榮泰即將就職滿一周年，他透露，明天上午他將在行政院舉行記者會，以5大行動及20項進行式向國人說明這一年來的工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。