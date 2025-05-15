民進黨團再釋憲 劍指總預算、財劃法

繼監察院後，民進黨立院黨團也對總預算提釋憲！綠黨團總召柯建銘15日率黨團幹部宣布聲請總預算案與《財劃法》事件，並表示因為總預算違反法律明確性、《財劃法》未檢討中央與地方事權分配，因此決議聲請釋憲。隨後柯建銘與黨團幹部吳思瑤、陳培瑜，綠委沈伯洋與鍾佳濱一同前往司法院遞聲請狀。

大法官缺額無法處理

但因為15位大法官中，有7位於去年任期屆滿離職，總統賴清德曾提名7位大法官遞補，但遭到立法院封殺；賴清德於3月再提名7位大法官，但立法院尚未排定審查人選的時間，且因為新的《憲訴法》規定至少10人才能進行違憲判決，雖然民進黨團提出釋憲聲請，但目前大法官仍無法處理。

自行減列有違分立

民進黨立院黨團15日對「114年度總預算案」及《財劃法》向司法院大法官聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，總預算案違憲有三大理由：一、難以確定刪除額，違反法律明確性原則；二、要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；第三、違反《預算法》第49條，破壞法治國原則。

針對《財劃法》，柯建銘則說，財劃法違憲有4大理由：一、大幅縮減中央可用財源；二、直接改變中央與地方財政結構；三、未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能；四、擴大城鄉差距，違反《憲法》第147條。

民進黨團提4釋憲

「過去一年是有史以來最混亂的一年！」柯建銘批評說，藍白仗著在國會多數席次，恣意妄為、毀憲亂政，整個國家都停頓，自然引起大罷免，當民意起來後，大罷免當然大成功。民進黨團提出釋憲後，將尊重大法官的憲法審查，相信大法官自有判斷。

自新國會於去年2月上任、總統賴清德去年5月20日就任後，朝野在立法上多次爆發衝突與糾紛，民進黨團更是針對《立法職權行使法》、《憲訴法》提出釋憲聲請，如今又對114年中央政府總預算案及《財劃法》提出釋憲。

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