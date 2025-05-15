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中共統戰威脅複雜 綠委籲揭露背後機制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「中國對台灣媒體、黑幫與社會的滲透增加，國安局應調查背後脈絡，向社會公布！」綠委沈伯洋15日質詢國安局副局長黃明昭時提醒，中國對台壓迫從經濟、軍事、文化等交流大多有統戰目的，國安局應定期向社會揭露背後狀況。藍委陳永康也建議國安局與智庫合作，建立多邊交叉比對的反滲透系統。

揭露統戰背後運作

立法院外交及國防委員會15日邀國安局、海委會、陸委會、法務部調查局等部會報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」。沈伯洋指出，中國對台資訊操作包括駭客、滲透，甚至有可能與當地媒體或學社合作，以投資在地媒體的方式進行統戰宣傳，且不只針對台灣，全球很多國家都有這種狀況。

沈伯洋指出，兩岸交流已是既定事實，要突然中斷很難，但從學術、文化、運動、青年、藝術與經貿面向，應該去風險化，除了陸委會以外，國安局也可以協助調查背後資金或組織脈絡，透過「揭露」、「定期更新」的方式，讓國人知道哪些資訊是從中國來的，也避免國人彼此互扣帽子。

對此，國安局副局長黃明昭回應說，未來會設法協助陸委會，中共統戰手法包括在地媒體的拉攏與滲透，甚至是金錢介入。沈伯洋提醒說，據調查，台灣近年來在媒體與社會被中國滲透的程度有增加的趨勢，盼國安局密切留意。

成立多邊比對機制

國民黨立委陳永康則說，中國對台統戰還包括《聯合國第2758號決議》的扭曲，但我國國內也始終沒有明確回應的論述。他表示，決議內文用「恢復（restore）中華人民共和國合法地位」，但事實上1945年簽訂《聯合國憲章》的「中國」是「中華民國」，2758號決議沒有提到中華民國與台灣地位。

因此，陳永康提醒國安局，中國透過法律、媒體、心理與灰色作戰等方式滲透台灣，為避免基層遭到滲透，國安局應該與智庫合作，建立多邊交叉比對情報的評估機制。

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國安局 對台 統戰

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