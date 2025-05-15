明日就職滿周年 卓揆：說明5大行動、對美談判工作

行政院長卓榮泰即將就任滿周年，15日上午卓榮泰主持520前最後一場行政院院會，他表示，感謝內閣團隊過去一年把每一天當做第一天，就這樣走過將近365天，16日他將與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫向國人報告各部會首長及同仁的努力，並說明對美談判工作。

行政院發言人李慧芝於行政院會後記者會轉述，卓榮泰於會中提到，感謝各位首長，一起把每一天當做第一天，就這樣走過了將近365天。這一年來政府直接面對各種新型態的挑戰，各個部會所面臨的問題都相當多，無論是各個部會單獨面對，或是跨部會集體的努力，也透過政委的協調跟溝通，確實也解決了一些目前國內、國外的問題。

卓榮泰說，橫跨在政府面前的工作，一天會比一天多，16日上午他會在院內舉行記者會，向國人來說明過去這一年當中，透過各位首長與所有同仁的努力，到底做了多少的事情。記者會當中，會用5大行動及20項進行式，來向國人說明，也請鄭麗君就當前最重要的，國人最關心的，包括對美談判的工作，也會做部分的說明。另外，也請龔明鑫向國人就5大行動、20項進行式做重點說明。

卓榮泰也向列席院會的六都代表致意，強調工作還沒有做完、很多緣分還要繼續，也感謝民眾過去一年給予的指教與鼓勵，政府團隊會深刻放在心裡，未來會在賴總統揭示的健康台灣、均衡台灣、團結台灣各種重大理念下，穩健持續前行。

卓榮泰強調，政府應該更穩健地去面對問題，一定要站在解決問題的第一線，發現任何問題，要用最快的速度解決。在此重要的時刻，也要請各位首長能夠站在第一線，用簡短清楚，而且非常有根據的向國人說明各項政策。所有過去累積的經驗，都會有助於未來開展從520之後的每1天，讓內閣團隊繼續像過去一樣，用第一天的心情，來走向未來的每一天。