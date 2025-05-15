3年期限將至 行政院通過平埔原住民族群身分法草案

2022年憲法法庭宣判「原住民身分法」違憲後，平埔族正名運動在取得重大進展，依法在3年內、也就是今年10月28日前，完成修法或另立特別法。行政院於今天院會通過「平埔原住民族群身分法」草案並送請立法院審議。原民會表示，本次修法正面回應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，具體落實憲法保障原住民身分認同權及文化權，並將加強與立法院朝野黨團的溝通，以儘速完成立法程序。

原民會指出，該憲法判決認定，憲法所保障的原住民族應包括臺灣現存的所有南島語系民族。凡仍保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族。判決要求政府於3年內透過修法或立新法，明確規範台灣其他原住民族的核定標準、身分要件及登記程序。

原民會進一步說，「平埔原住民族群身分法」草案不僅是對憲法法庭判決的回應，保障平埔原住民族群的身分權益，更將強化文化傳承與權利保障，促進台灣多元族群的共榮發展。

原民會表示，後續將積極與立法院朝野黨團協調溝通，期能早日完成立法程序，以具體保障平埔原住民身分權益與福祉。