快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

3年期限將至 行政院通過平埔原住民族群身分法草案

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

2022年憲法法庭宣判「原住民身分法」違憲後，平埔族正名運動在取得重大進展，依法在3年內、也就是今年10月28日前，完成修法或另立特別法。行政院於今天院會通過「平埔原住民族群身分法」草案並送請立法院審議。原民會表示，本次修法正面回應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，具體落實憲法保障原住民身分認同權及文化權，並將加強與立法院朝野黨團的溝通，以儘速完成立法程序。

原民會指出，該憲法判決認定，憲法所保障的原住民族應包括臺灣現存的所有南島語系民族。凡仍保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族。判決要求政府於3年內透過修法或立新法，明確規範台灣其他原住民族的核定標準、身分要件及登記程序。

原民會進一步說，「平埔原住民族群身分法」草案不僅是對憲法法庭判決的回應，保障平埔原住民族群的身分權益，更將強化文化傳承與權利保障，促進台灣多元族群的共榮發展。

原民會表示，後續將積極與立法院朝野黨團協調溝通，期能早日完成立法程序，以具體保障平埔原住民身分權益與福祉。

原住民族 憲法法庭 族群

延伸閱讀

政院通過健保管理條例草案 保障人民資訊自主權

聲請總預算、財劃法釋憲 柯建銘：大法官自有判斷

為大罷免添柴火 民進黨遞狀聲請總預算案、財劃法釋憲

行政院將96%漢人改稱「其餘人口」 陸國台辦：有何顏面面對列祖列宗

相關新聞

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定2...

運動部部徽出爐 意象來自陳傑憲胸前畫框的感動

運動部將於國民體育日9月9日掛牌，視覺設計今天首度曝光，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神，搭配色彩結合象徵堅持與榮耀的聖火橘及象徵熱力與速度的動能黃，傳達運動場上拚搏與前進精神。

【重磅快評】賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

520前，兩岸關係風聲鶴唳。對於賴清德總統再提及與中共領導人習近平共進晚餐的念頭，國台辦昨天回批「痴人說夢」；陸委會也不...

卓榮泰嗆不補台電隨時可漲電價 政院：尊重審議會決議

行政院長卓榮泰昨受訪時稱，若藍白執意不支持撥補台電，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」，引發電價審議...

出席哥本哈根民主峰會 夏立言：宣示深化民主盟友關係

中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」，並與在場之各國...

明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

行政院長卓榮泰即將就職滿一周年，他透露，明天上午他將在行政院舉行記者會，以5大行動及20項進行式向國人說明這一年來的工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。