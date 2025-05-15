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影／總預算、財劃法釋憲 國民黨團批擋預算的就是民進黨

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨團書記長王鴻薇（右）與副書記長王育敏（左）舉行記者會，針對民進黨立法院黨團上午聲請總預算案、財劃法釋憲，批真正毀憲亂政的就是民進黨。記者蘇健忠／攝影
國民黨團書記長王鴻薇（右）與副書記長王育敏（左）舉行記者會，針對民進黨立法院黨團上午聲請總預算案、財劃法釋憲，批真正毀憲亂政的就是民進黨。記者蘇健忠／攝影

國民黨團書記長王鴻薇與副書記長王育敏一起舉行「民進黨毀憲亂政 肥中央瘦地方！」記者會，針對民進黨立法院黨團上午聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨團書記長王鴻薇批評，民進黨團再次拿大法官當遮羞布，一再拿大法官當政治工具，只要不喜歡的修法就來釋憲，目前包含國會改革法案、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，若再加上今天總預算、財劃法，總共就高達五個法案都送進司法院大法官去釋憲，這都是前所未有的事情。

王鴻薇表示，當中尤其是中央政府總預算案，民進黨當時希望盡快通過，現在立法院也正排審相關解凍案，為的就是回應民進黨所說「總預算凍結會讓政府癱瘓甚至關門」，結果現在證明真正在擋預算的就是民進黨，柯建銘的說法簡直匪夷所思，可能要創下中華民國開國以來第一次總預算大亂憲的一個說法。

王鴻薇表示民進黨如此作為連同黨前總統陳水扁都看不下去，直呼總統那隻手不能伸進司法，也別讓大法官別卷入政治紛爭，而且大法官不是萬能上帝，不能什麼事情都丟給大法官，賴清德總統、柯建銘濫用大法官踐踏立法權，真正毀憲亂政的就是民進黨，「大學長的話你們要聽一下」。

大法官 民進黨

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