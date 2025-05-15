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【重磅快評】賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

聯合報／ 主筆室
陸委會證實，藝人歐陽娜娜已列為重要的行政查核對象。圖／取自微博
陸委會證實，藝人歐陽娜娜已列為重要的行政查核對象。圖／取自微博

520前，兩岸關係風聲鶴唳。對於賴清德總統再提及與中共領導人習近平共進晚餐的念頭，國台辦昨天回批「痴人說夢」；陸委會也不甘示弱反擊，若涉及與中國黨政軍有任何形式合作，政府將依法查核開罰，藝人歐陽娜娜已列為重要查核對象。賴清德「脫中入北」下達軍令狀，歐陽娜娜恐成頭號祭旗。

美國總統川普大船轉彎，中美關稅大戰休兵90天，賴清德的「脫中入北」剩半套，對外加入以美國為首的「入北」觸礁，脫離中國大陸的「脫中」轉向國內發威；賴清德揚言打造「非紅供應鏈」，首要目標就是對內剷除民進黨認定的「紅色在地協力者」，陸委會、教育部等部會紛紛跟進邀功。

陸委會主委邱垂正昨說，政府尊重言論自由，但根據「兩岸人民關係條例」第33條之1，台灣人民、法人或地方政府，未經政府許可，不得與中共黨政軍機構進行任何形式合作。陸委會將會同文化部行政查核，歐陽娜娜等人已列為重要的行政查核對象，「行政程序還是要走完，該開罰就開罰」，屬實可裁罰最重50萬元；至於其他藝人「該列入的都有列入」，會公平查處。

教育部長鄭英耀昨天也公開表態，兩岸現在處於緊張關係，陸委會已對此頒布「橙色」旅遊警戒，目前情勢不鼓勵，甚至禁止、反對中小學，甚至大學到中國大陸交流，他也成為首位明禁兩岸交流的教育部長。陸委會副主委沈有忠今天也表示，若是交流的行程有違規、違常，不管是對岸或台灣的邀請機關都會善加提醒，並做一些註記。

雖然賴清德日前接受「日本經濟新聞」專訪時拋出與習近平共進晚餐的想法，並呼籲在對等和尊嚴下，與對岸展開交流與合作，「把對抗轉為對話、封鎖轉為交流」。但明眼人都知道，這只是賴清德的「場面話」，民共領導人共進晚餐要比登天還難；賴總統的談話或許要反過來看才是「真心話」：「把對話轉為對抗、交流轉為封鎖」。賴政府心照不宣，教育部、陸委會、文化部等部會才敢明目張膽執行大老闆真正意志，由賴清德扮白臉，邱垂正、鄭英耀扮黑臉。

歐陽娜娜曾轉發軍演圖卡、公開聲稱「我是中國人」等言行，被綠營鎖定不意外，問題是，發表過親中談話的藝人不只歐陽娜娜，當紅明星蔡依林、五月天、蕭敬騰、林依晨、張韶涵、林志玲、楊丞琳等人都曾遭抹紅出征，大明星人人自危，擔心誤觸紅線。外界更好奇，陸委會和文化部將如何對藝人行政查核？兩岸條例大過於憲法保障的言論自由嗎？

520紅色大獵殺，藝人聞「紅」色變，歐陽娜娜成為頭號箭靶後，民進黨磨刀霍霍，明星們是否一一被獵巫中箭？

歐陽 賴清德 陸委會

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