查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定20多位藝人，尤其是鼓吹支持軍演武統言論，就是政府的紅線。沈有忠強調目前缺乏專法和權責機關不明，是中共大幅滲透台灣的最重要原因，他再次重提應制定專法管理網路。

邱垂正昨日接受媒體專訪指出，將調查特定配合中共對台操作，宣傳軍演、消滅中華民國等言論的藝人，若屬實將開罰。邱垂正更指出，包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象。

陸委會副主委沈有忠今天在立法院外交國防委員會表示，台灣一些藝人可能為了到大陸市場尋求更多商機，但是對於在特定時間點、配合特定對象、轉發特定內容甚至擴大傳散來影響台灣民心士氣，這是陸委會無法容忍的。

他強調，陸委會的底線是不希望破壞我國家主權、或踐踏台灣民主憲政自由的生活方式，過去透過社會輿論壓力希望他們自我收斂節制，但現在看來中共更變本加厲，陸委會已經偕同文化部召開專案會議，希望進一步查處。他指出，政府不是針對特定的人，而是針對特定的內容，蒐集事證後希望配合文化部引用兩岸條例33-1條來查處。

沈有忠說，初步已經鎖定了20多人，針對情節特別嚴重者，除了轉貼文章外，甚至可能公開參與政協等活動、口頭加大貶抑我方主權等行為，都希望文化部能在第一波處理。

面對立委徐巧芯的追問，沈有忠說，鎖定的20多位藝人有具體事證，尤其根據兩岸條例33-1條配合中共黨政軍單位，發布消滅中華民國主權的言論，看起來也並非偶然的情況。他強調，藝人轉發的言論是不是令人不舒服是主觀的感受，但去年聯合利劍2024B軍演時，就有藝人轉發鼓吹武統，這就是政府的紅線、是重中之重。

徐巧芯進一步追問具體有哪些藝人？沈有忠回應可以公開講，不過還在蒐集相關事證，要配合主管機關文化部調查完畢的適當時機。

沈有忠表示，對於藝人言行的行政指導原則已經開會討論確定，不過還沒有公開，主管權責在文化部。立委李坤城說，520快到了，政府應該盡快公開，讓藝人不要逾越紅線。

沈有忠並指出，針對中共滲透網路的部分，政府在111年時曾想通過「數位中介服務法」來規範網路亂象，但當時社會共識還不足而沒通過，政府確實看到網路成為中共滲透台灣非常嚴重的平台，現在若能凝聚更多社會共識，有專法管理網路，將可大大補足現有法規的不足。他強調現在缺乏專法和權責機關不明的現象才是造成大幅滲透台灣的最重要原因。