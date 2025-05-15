快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸委會副主委沈有忠表示，已經鎖定20多位藝人，尤其是鼓吹支持軍演武統言論，就是政府的紅線。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委沈有忠表示，已經鎖定20多位藝人，尤其是鼓吹支持軍演武統言論，就是政府的紅線。圖／聯合報系資料照片

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定20多位藝人，尤其是鼓吹支持軍演武統言論，就是政府的紅線。沈有忠強調目前缺乏專法和權責機關不明，是中共大幅滲透台灣的最重要原因，他再次重提應制定專法管理網路。

邱垂正昨日接受媒體專訪指出，將調查特定配合中共對台操作，宣傳軍演、消滅中華民國等言論的藝人，若屬實將開罰。邱垂正更指出，包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象。

陸委會副主委沈有忠今天在立法院外交國防委員會表示，台灣一些藝人可能為了到大陸市場尋求更多商機，但是對於在特定時間點、配合特定對象、轉發特定內容甚至擴大傳散來影響台灣民心士氣，這是陸委會無法容忍的。

他強調，陸委會的底線是不希望破壞我國家主權、或踐踏台灣民主憲政自由的生活方式，過去透過社會輿論壓力希望他們自我收斂節制，但現在看來中共更變本加厲，陸委會已經偕同文化部召開專案會議，希望進一步查處。他指出，政府不是針對特定的人，而是針對特定的內容，蒐集事證後希望配合文化部引用兩岸條例33-1條來查處。

沈有忠說，初步已經鎖定了20多人，針對情節特別嚴重者，除了轉貼文章外，甚至可能公開參與政協等活動、口頭加大貶抑我方主權等行為，都希望文化部能在第一波處理。

面對立委徐巧芯的追問，沈有忠說，鎖定的20多位藝人有具體事證，尤其根據兩岸條例33-1條配合中共黨政軍單位，發布消滅中華民國主權的言論，看起來也並非偶然的情況。他強調，藝人轉發的言論是不是令人不舒服是主觀的感受，但去年聯合利劍2024B軍演時，就有藝人轉發鼓吹武統，這就是政府的紅線、是重中之重。

徐巧芯進一步追問具體有哪些藝人？沈有忠回應可以公開講，不過還在蒐集相關事證，要配合主管機關文化部調查完畢的適當時機。

沈有忠表示，對於藝人言行的行政指導原則已經開會討論確定，不過還沒有公開，主管權責在文化部。立委李坤城說，520快到了，政府應該盡快公開，讓藝人不要逾越紅線。

沈有忠並指出，針對中共滲透網路的部分，政府在111年時曾想通過「數位中介服務法」來規範網路亂象，但當時社會共識還不足而沒通過，政府確實看到網路成為中共滲透台灣非常嚴重的平台，現在若能凝聚更多社會共識，有專法管理網路，將可大大補足現有法規的不足。他強調現在缺乏專法和權責機關不明的現象才是造成大幅滲透台灣的最重要原因。

中共 藝人 陸委會

延伸閱讀

教長反對兩岸學術交流 陸委會：違規違常會提醒註記

陸委會調查藝人與中共合作 主委邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

歐陽娜娜擔任中國江西「文旅大使」 喜喊：有種家的感覺

具中國身分證公務員曾涉機密業務 邱垂正：已排除

相關新聞

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會主委邱垂正表示將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國言論的藝人，陸委會副主委沈有忠今天進一步表示，已經鎖定2...

運動部部徽出爐 意象來自陳傑憲胸前畫框的感動

運動部將於國民體育日9月9日掛牌，視覺設計今天首度曝光，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神，搭配色彩結合象徵堅持與榮耀的聖火橘及象徵熱力與速度的動能黃，傳達運動場上拚搏與前進精神。

【重磅快評】賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

520前，兩岸關係風聲鶴唳。對於賴清德總統再提及與中共領導人習近平共進晚餐的念頭，國台辦昨天回批「痴人說夢」；陸委會也不...

卓榮泰嗆不補台電隨時可漲電價 政院：尊重審議會決議

行政院長卓榮泰昨受訪時稱，若藍白執意不支持撥補台電，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」，引發電價審議...

出席哥本哈根民主峰會 夏立言：宣示深化民主盟友關係

中國國民黨副主席夏立言13日於丹麥首都哥本哈根出席由「民主聯盟基金會」主辦之第八屆「哥本哈根民主高峰會」，並與在場之各國...

明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

行政院長卓榮泰即將就職滿一周年，他透露，明天上午他將在行政院舉行記者會，以5大行動及20項進行式向國人說明這一年來的工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。