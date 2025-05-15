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衝刺罷免二階連署 國民黨公布全台連署據點地圖

中央社／ 台北15日電

國民黨為衝刺罷免民進黨立委第二階段連署，今天公布全台連署據點地圖，並推出NFC功能的限量「反綠共罷賴小卡」，只要碰一下手機就能收到連署書。副發言人鄧凱勛說，請大家一起幫忙收連署書，國民黨黨公職會團體作戰，絕對不會讓任何人孤單。

國民黨上午召開記者會，台北市議員張斯綱說，罷免綠委第二階段連署從4月8日到至今已過1個多月，一開始士氣如虹，連署書增加速度非常快，但民進黨或檢調使出惡招給壓力，造成第二階段連署極大亂流，讓連署變得非常辛苦。

張斯綱表示，國民黨設計了「全台罷了綠」第二階段連署站的線上地圖，讓民眾查詢就近的連署點，全台各地都可以寫罷綠委連署書，利用交叉火網，讓第二階段連署能儘速地達標。希望大家花一些時間點選連署網站，就近連署，罷免綠委。

鄧凱勛說，國民黨也推出首波行動發送限量反綠共罷賴NFC（近場通訊）小卡，只要碰一下手機，就會顯示反綠共的相關資訊及罷免連署書。

鄧凱勛呼籲，大家一起幫忙收連署書，國民黨黨公職會與大家一起團體作戰，做彼此的靠山、彼此的依靠，絕對不會讓任何人孤單，也絕對不會放棄任何人，一定會繼續努力抵抗到底。

此外，罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮，因表示聯繫不到國民黨主席朱立倫，引發外界討論。他也藉出席記者會的機會，鞠躬表示要為自己的不當發言致歉。李孝亮說，因為他的發言讓朱立倫、國民黨發言人楊智伃在網路上遭批評，感到非常抱歉，未來會謹言慎行。

鄧凱勛強調，李孝亮不需要道歉，他不認為李孝亮的言論有不當，真正該道歉的是民進黨政府。國民黨是團隊作戰，會盡全力幫李孝亮以及在第一線衝鋒陷陣的人；外界不需要無限上綱李孝亮的談話及過度放大解釋。

國民黨 李孝亮 連署書

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