運動部部徽出爐 意象來自陳傑憲胸前畫框的感動

體育部將於國民體育日9月9日掛牌，視覺設計今天首度曝光，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神，搭配色彩結合象徵堅持與榮耀的聖火橘及象徵熱力與速度的動能黃，傳達運動場上拚搏與前進精神。

教育部今赴行政院會報告「運動部籌備進度及視覺設計」報告。教育部指出，體育部用全新概念推出新造、翻轉、推進的運動政策，透過1部1署3中心的組織架構，辦理全國運動事務，推動競技運動全民化、強化選手培育及權益保障、全民運動產業化發展運動經濟、推展臺灣品牌國際賽事加強運動外交。

教育部說明，新造為組織新造，是指「運動部」為全新打造的部會，且採「運動（SPORTS）」命名，展現嶄新視野接軌國際，推動我國運動政策；多元用人，包含一級業務單位主管及署長雙軌制、多元職系任用及進用具運動及產業專長之聘用人員。

教育部續指，翻轉是要轉換國民的思維，重視全民運動，以推動競技運動全民化，擴大運動人口，並引導體育班轉型朝向社團化及社區化發展；推進方面，則是推動特定體育團體改革2.0、全民運動產業化及加強推動運動外交，以達成運動壯大臺灣的願景。

針對運動部及全民運動署的辦公廳舍選址，教育部透露，1部、1署及國家運動產業發展中心設置於北部，將現有體育大樓及租用中繼辦公室結合使用，南部以國家運動訓練中心及國家運動科學中心為推動基地，未來將持續尋求可容納運動部及全民運動署辦公場所設址，共同推動全國運動事務。

此外，今天教育部也首度曝光體育部視覺設計，由獲得第六屆「總統創新獎」個人獎殊榮的劉耕名與他的團隊Bito甲蟲創意有限公司所設計，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan的精神，用全民熟悉的手勢轉化視覺設計的起點，利用負空間的設計手法將外輪廓與負空間中呈現「Ｓ」，具有Ministry of Sports的意象，亦有TT—Team Taiwan的意涵。

色彩則結合象徵堅持與榮耀的聖火橘，以及象徵熱力與速度的動能黃，傳達運動場上的拼搏與前進，營造出運動部明亮且具有行動感的品牌印象，設計成為代表全新運動部的部徽。

教育部指出，國民體育法第6條明定每年9月9日為國民體育日，為我國體育運動重要節日，而體育部及全民運動數歷經1年的籌備、研議及規劃，融合各方建議，將於9月9日國民體育日揭牌，揭開運動新篇章。