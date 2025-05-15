小紅書教中國人藉商務簽來台 陸委會：3道防線避免

中國社群平台出現教導中國民眾假借商務簽證，來台旅遊或參加演唱會的文章與廣告。陸委會副主委沈有忠今天表示，陸委會對此有3道防線，若發現來台行程與申請目的不符，當事人最長7年不能入境台灣。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

民進黨立委李坤城、張雅琳質詢時，皆關切近期小紅書上中國旅客「假商務真追星」，透過各種非法名義入境台灣，詢問陸委會的因應方式。

沈有忠表示，陸委會確實有收到相當多民眾檢舉，有些民眾是向立委檢舉再轉交陸委會，陸委會有針對相關議題檢討。中國籍放寬短期商務入境是在疫情後的民國112年8月24日恢復，當初目的活絡兩岸商機，讓台灣相關商業活動有更多發展機會，但令人遺憾的是確實有不肖仲介鑽漏洞，出現中國大陸人民用商務簽來台追星、旅遊等與簽證目的不符情況。

沈有忠說明，陸委會現階段有3道防線降低風險與避免情況發生，首先調查申請人是否有特定黨政軍背景，再來是否為商業人士，還有申請行程有無符合，例如申請來台參與商展，但是行程卻是寫要到日月潭、墾丁等，在行程中或是行程後若發現行程不符，就會嚴查與懲處。

沈有忠指出，經懲處，當事中國人最長7年內不得入境，而台灣的不肖仲介公司若涉及偽造文書或收取高額仲介費，將會停止後續邀請資格，現階段是6個月至5年之間不再受理申請，且若涉及刑法如偽造文書等，也會移請相關單位處理。