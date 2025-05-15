影／以「Team Taiwan」為意象 政院公布運動部部徽
國民體育法第6條明定每年9月9日為國民體育日，為我國體育運動重要節日，歷經1年的籌備、研議及規劃，融合各方建議，集結國人期待，行政院今天公布，運動部將於9月9日國民體育日揭幕，並公布運動部部徽。
運動部部徽的視覺設計以臺灣隊隊長陳傑憲於2024年棒球12強賽中擊出全壘打後，比出胸口一個象徵臺灣的框，呈現Team Taiwan的精神，將手勢轉化為視覺設計，利用負空間的設計手法將外輪廓與負空間中呈現「Ｓ」，具有Ministry of Sports 的意象，亦有TT—Team Taiwan 的意涵，搭配象徵聖火的橘色(象徵堅持與榮耀)及動能的黃色(象徵熱力與速度)，傳達運動場上的拼搏與前進，營造出運動部明亮且具有行動感的意象，設計成為全新運動部的部徽。
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