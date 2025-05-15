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明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰即將就職滿一周年，他透露，明天上午他將在行政院舉行記者會，以5大行動及20項進行式向國人說明這一年來的工作，行政院副院長鄭麗君也將說明對美談判工作。他期許，政府應更穩健地面對問題，站在解決問題第一線，「用第一天的心情，走向未來的每一天」。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，今天是520將屆一周年前最後一次行政院會，感謝首長們共同把每一天當做第一天，在這一年來直接面對新型態挑戰，也確實解決目前國內、國外的問題。

卓榮泰預告，明天上午他將在行政院舉行記者會，屆時將以5大行動及20項進行式向國人說明，也請副院長鄭麗君說明當前最重要、國人最關心的對美談判的工作，也請秘書長龔明鑫向國人就5大行動、20項進行式做重點說明。

卓榮泰並向在座部會首長和六都首長表示感謝。他說，大家能並肩坐在這裡是一種緣份，當前政院的工作還沒有做完，很多的緣分還要繼續。他也感謝國人同胞過去一年的指教和鼓勵，未來將在總統揭示的健康台灣、均衡台灣、團結台灣理念下，一步一腳印、穩健地向前進。

卓榮泰指出，政府應該更穩健地去面對問題，站在解決問題的第一線，發現任何問題，要用最快的速度解決。他也提醒部會首長站在第一線，用簡短清楚且有根據的向國人說明各項政策。

他說，所有過去累積的經驗，都會有助於未來開展520之後的每1天，「讓我們繼續像過去一樣，用第一天的心情，來走向未來的每一天」。

卓榮泰 行政院

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