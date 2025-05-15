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聲請總預算、財劃法釋憲 柯建銘：大法官自有判斷

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨團上午舉行「114年度總預算及財劃法聲請釋憲」記者會，總召柯建銘（右）與幹事長吳思瑤（左）等人出席。記者蘇健忠／攝影
民進黨團上午舉行「114年度總預算及財劃法聲請釋憲」記者會，總召柯建銘（右）與幹事長吳思瑤（左）等人出席。記者蘇健忠／攝影

民進黨團上午舉行「114年度總預算及財劃法聲請釋憲」記者會，綠委沈伯洋、鍾佳濱、總召柯建銘、書記長陳培瑜、幹事長吳思瑤、律師陳鵬光、律師陳一銘、律師方瑋晨等人一起出席，柯建銘表示藍白永遠站在憲法的對立面，而大罷免憲法法庭、釋憲路上，勢必大成功，本周是非常重要的關鍵，除了民間的罷免連署外，最主要還是在立法院的主戰場。

柯建銘提到，這一年來憲政體制被破壞，藍白多數恣意妄為、毀憲亂政，「中華民國立國以來，最昏暗、最黑暗時期，就是過去的一年，且還是進行式」。

柯建銘指出，總預算案違憲有三大理由。第一、難以確定刪除額，違反法律明確性原則。第二、要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則。第三、違反預算法第49條，違反法治國原則。

柯建銘表示，財劃法違憲有四大理由。第一、大幅縮減中央可用財源。第二、直接改變中央與地方財政結構。第三、未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能。第四、擴大城鄉差距，違反憲法第147條。

柯建銘說，中華民國立國以來，過去一年是有史以來最混亂的一年，藍白仗著在國會多數席次，恣意妄為、毀憲亂政，整個國家都停頓，自然引起大罷免，當民意起來後，大罷免當然大成功。民進黨團提出釋憲後，非常尊重大法官的憲法審查，相信大法官自有判斷。

民進黨團上午舉行記者會，立委沈伯洋（右起）、鍾佳濱、書記長陳培瑜、總召柯建銘、幹事長吳思瑤、律師陳鵬光、律師陳一銘、律師方瑋晨等人一起出席。記者蘇健忠／攝影
民進黨團上午舉行記者會，立委沈伯洋（右起）、鍾佳濱、書記長陳培瑜、總召柯建銘、幹事長吳思瑤、律師陳鵬光、律師陳一銘、律師方瑋晨等人一起出席。記者蘇健忠／攝影

大罷免 憲法法庭 柯建銘

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