聲請總預算、財劃法釋憲 柯建銘：大法官自有判斷

民進黨團上午舉行「114年度總預算及財劃法聲請釋憲」記者會，綠委沈伯洋、鍾佳濱、總召柯建銘、書記長陳培瑜、幹事長吳思瑤、律師陳鵬光、律師陳一銘、律師方瑋晨等人一起出席，柯建銘表示藍白永遠站在憲法的對立面，而大罷免在憲法法庭、釋憲路上，勢必大成功，本周是非常重要的關鍵，除了民間的罷免連署外，最主要還是在立法院的主戰場。

柯建銘提到，這一年來憲政體制被破壞，藍白多數恣意妄為、毀憲亂政，「中華民國立國以來，最昏暗、最黑暗時期，就是過去的一年，且還是進行式」。

柯建銘指出，總預算案違憲有三大理由。第一、難以確定刪除額，違反法律明確性原則。第二、要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則。第三、違反預算法第49條，違反法治國原則。

柯建銘表示，財劃法違憲有四大理由。第一、大幅縮減中央可用財源。第二、直接改變中央與地方財政結構。第三、未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能。第四、擴大城鄉差距，違反憲法第147條。