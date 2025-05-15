陪洪孟楷掃街反惡罷 朱立倫：消滅在野只有賴做得出來

新北6名國民黨立委二階全送件，國民黨主席朱立倫今上午赴林口市場，陪同立委洪孟楷掃街反惡罷。朱說，洪被提罷免很荒謬、二階達標送件地方都不敢相信，最認真立委為何要被罷免？朱批評，執政黨罷免在野黨、消滅在野黨，這種事只有賴清德總統做得出來。

朱說，洪被提出罷免，本身就很荒謬，他認真、努力，二屆立委任期對地方貢獻良多、有口皆碑，二階連署達標送件地方都不敢相信，最認真的立委為何要被罷免？朱立倫說，先進民主國家也不可以罷免國會議員，用莫須有的罪名抹紅、抹黑欲罷免洪孟楷，無差別待遇、全世界獨有、民進黨獨創的手法，讓執政黨得以打擊、消滅在野黨，這不是獨裁專制，什麼是獨裁專制？這種事只有賴清德總統做得出來。

洪孟楷則說，新北市第一選區有最多人口近50萬人、選舉人將近38萬人，全國最多，2024年選舉人數近38萬人，其中15萬8千人用選票支持他當選，而且自身表現不會讓這些選民失望；尊重罷團提出連署罷免並送件，他也會持續做好立委角色，若進入三階投票，呼籲15萬8千位選民出門投下「不同意罷免票」，肯定認真做事的立委。