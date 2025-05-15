立院下會期優先法案 朱立倫提：國防產業安全、能源配比入法

國民黨主席朱立倫今將赴智庫討論立院下會期優先法案，朱受訪指出，下會期將支持國防特別預算，加強國防安全，同時產業安全更重要，把根、產業留在台灣，讓台灣偉大才是目標。此外，核管法通過後，電業法也需要修正，將能源配比、節能減碳入法。

朱立倫今早陪同立委洪孟楷掃林口市場，會前受訪被問及下會期優先法案，朱說，國家安全是國民黨最重視，包括國防、產業、能源安全，都是現階段最重要的法案，尤其國防安全，這次印巴戰爭看到國防現代化的必要及電子戰的加強，人員的訓練、專業能力提升，國土防衛增加，每一項都非常重要，若能綜合起來能跟民眾黨推出特別條例，下會期將支持國防特別預算，加強國防安全。

此外，朱也認為，產業安全更重要，根留台灣、台灣優先，台灣必須偉大，而不是把根拔走了、產業送出去了，有一天美國偉大、台灣不偉大，這才是真正賣台，跟朝野一起努力，國民黨願意扮演黑臉，把根、產業留在台灣，讓台灣偉大才是目標。

另外，能源安全除了已通過的核管法，已延役20年，必須電業法也需要修正，確保台灣能源安全，同時對能源配比、節能減碳通通在電業法入法，透過智庫、黨團幹部都會討論，最重要是福國利民，並批評民進黨在拚政治、鬥爭，國民黨在拚民生、安全。