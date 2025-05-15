民進黨中國部：國民黨近期作為 契合中共認知作戰

民進黨中國部今天表示，近期國民黨與中共在多項議題上呈現高度同調，不僅話術一致、立場相近，連所訴諸的情緒與操作手法也如出一轍。從散播假訊息、複製極權語言，到顛覆公共認知的政治操作，層層堆疊、步步進逼，正在加深台灣社會的對立與不信任。

民進黨中國部指出，這不是幾起偶發事件的累積，而是一場有節奏、有策略的話語戰線佈局，其目的在於削弱國家治理的正當性、癱瘓民主社會的共識機制，讓台灣在混亂中迷失方向與判準。

民進黨中國部舉例，罷免與「查水表」的雙面話術，背後反映的正是對民主程序的扭曲與話語霸權的操控；將賴清德總統比擬為納粹，是極端惡意且深具風險的認知抹黑操作；在經濟議題上鼓吹「親中反美」，也暴露國民黨的戰略錯亂與價值錯位。

民進黨中國部表示，從查水表的情緒操弄、納粹比喻的歷史錯置，到經濟主權的話語錯位，國民黨不斷在中共話語邏輯中扮演角色，從在野監督者逐步轉變為極權敘事的在地協力者。這不只是語言上的親中，更是政治路線上的全面傾斜，對台灣社會的民主認知與價值共識造成持續侵蝕。

民進黨中國部呼籲，全體國人應拒絕謠言、抵制極端，堅持以理性與真相為基礎討論公共議題，清楚辨識話語背後的政治意圖，畫清與極權語言的界線。唯有全民共同提高警覺、強化民主韌性，才能不被輿論操弄、不被極權話術俘虜，在這場無聲卻鋪天蓋地的認知戰中堅定站穩，守護台灣的民主主權與價值核心。