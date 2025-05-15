檢調下周搜黨中央？朱立倫批綠「只有想不到、沒有做不到」

國民黨地方7處黨部先後因不實連署遭檢調搜索，傳出下周將搜索黨中央。國民黨主席朱立倫今回應，「民進黨沒有做不到，只有你想不到」，這次不僅是辦藍不辦綠，還無限上綱，只要罷藍一路開綠燈，但罷藍卻通通要辦，「從南到北通通辦死你」。

朱立倫今陪立委洪孟楷為反惡罷掃林口市場，會前被問傳出檢調下周搜索黨中央，朱說，「民進黨沒有做不到，只有你想不到」，這次就是辦藍不辦綠，且是無限上綱，根據立委吳宗憲過去檢調經驗，從來都沒有發生過的事，現在都可以發生，民進黨做的事「只有你想不到、沒有你做不到的」。

朱也批評，最離譜的是花蓮縣府民政處長遭起訴，相當於給二階審查的所有選委會、戶政人員最大警告，「你敢審查、查核就辦死你」，是台灣司法恐嚇，敢去各地查核民進黨罷藍委是否有實際連署，民進黨一定會重辦，「只要罷藍一路開綠燈，誰敢閃黃燈、紅燈一定辦死你」，但如果今天罷綠，通通要辦，「從南到北通通辦死你」。

罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的連署進度落後，但罷免吳沛憶領銜人李孝亮昨卻說「沒有辦法直接聯繫到主席」，朱立倫今被問是否合體李、如何協助李孝亮？朱回應，有不斷陸空軍全力協助，包括黨部辦的直播、記者會及周日也有一些重要活動，接下來陸軍的努力，都會在最後一段時間團結努力。

至於是否引發罷雙吳寒蟬效應？朱認為，不只台北市，屏東罷綠立委領銜人昨天都收押，只要罷綠不是起訴、收押或是交保，就是不斷約談，目的就是不准罷綠，罷綠就是違法，這種情形下不是寒蟬效應，根本是綠色恐怖，已經瀰漫全台灣各地，民進黨無所不用其極，如果台灣可以用這樣的話，台灣就不是民主國家，而是獨裁的國家。