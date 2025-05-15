為大罷免添柴火 民進黨遞狀聲請總預算案、財劃法釋憲

民進黨立法院黨團認為財劃法、總預算案違憲，今至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，黨團總召柯建銘呼籲國民黨、民眾黨不要站在憲法的對立面，喊話「沒有人可以和司法對抗」。

民進黨團總召柯建銘臚列財劃法違憲四大理由，包括大幅縮減中央可用財源、直接改變中央與地方財政結構、未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能、擴大城鄉差距，違反憲法第147條。

而總預算案違憲部分，柯也列出三大理由，原因是難以確定刪減數額，違反法律明確性原則；要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立原則；違反預算法第49條規定，違反法治國原則。

憲法法庭周一才就是否受理民進黨立法院黨團聲請憲法訴訟法案召開說明會，今天民進黨團又遞件聲請釋憲，柯文哲形容本周是「非常憲法的一周」，他認為大罷免、大釋憲將會大成功。

「要馬兒好、又要馬兒不吃草」柯建銘認為要政府做事卻不給錢，這是非常嚴重的事，肯定違憲，大法官有足夠的理由判兩案違憲。

除總召柯建銘外，黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、立法院司法及法制委員會召集人鍾佳濱、立委沈伯洋等人今上午10點40分至憲法法庭遞狀，民進黨51名立委皆簽名。