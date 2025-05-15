快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

綠提總預算、財劃法釋憲 藍黨團：再拿大法官當遮羞布

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團稍早開記者會回應。記者李成蔭／攝影
民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團稍早開記者會回應。記者李成蔭／攝影

民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團批評，「民進黨團終於又來了」，再次拿大法官當遮羞布，用大法官踐踏立法權，企圖不遵守財劃法，還發文各地方政府將不補足對地方一般補助，這是惡婆婆對付小媳婦、肥中央瘦地方，真正毀憲亂政的就是民進黨。

民進黨立院黨團今對「114年度總預算案」及「財劃法」向司法院大法官聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，總預算案違憲有3大理由，財劃法違憲有4大理由；民進黨團主張，若大法官宣判藍白亂刪總預算案違憲，就應照總預算原編列情形，所有錢全部照用，大開綠燈。

國民黨團稍早開記者者會回應。「民進黨團終於又來了」國民黨團書記長王鴻薇批評，民進黨團再次拿大法官當遮羞布，一再拿大法官當政治工具，只要不喜歡的修法就來釋憲，目前包含國會改革法案、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，若再加上今天總預算、財劃法，總共就高達五個法案都送進司法院大法官去釋憲，這都是前所未有的事情。

王鴻薇表示，當中尤其是中央政府總預算案，民進黨當時希望盡快通過，現在立法院也正排審相關解凍案，為的就是回應民進黨所說「總預算凍結會讓政府癱瘓甚至關門」，結果現在證明真正在擋預算的就是民進黨，柯建銘的說法簡直匪夷所思，創下中華民國開國以來第一大亂憲。

王鴻薇提到，民進黨如此作為連同黨前總統陳水扁都看不下去，直呼總統那隻手不能伸進司法，也別讓大法官別卷入政治紛爭，而且大法官不是萬能上帝，不能什麼事情都丟給大法官，賴清德總統、柯建銘濫用大法官踐踏立法權，真正毀憲亂政的就是民進黨，「大學長的話你們要聽一下。」

國民黨立委王育敏質疑，釋憲不需要門檻、理由並顧及正當性嗎？兩法案明明都是經過合法審查表決而通過，只因民進黨不喜歡就要提釋憲。賴清德過去當台南市長也認為該修財劃法，怎昨是今非？現在許多預算解凍，怎又提釋憲，只想政治鬥爭，根本不顧國家正常運作。

王鴻薇認為，民進黨現在是透過釋憲，企圖不遵守財劃法；更過分的事，行政院主計處最近直接通知各縣市政府，通刪數636億554萬本是立法院要求中央做樽節的，結果轉而苛扣地方補助款，5月到12月將不補足對地方一般補助，這是惡婆婆對付小媳婦、肥中央瘦地方。

行政院主計處最近直接通知各縣市政府，通刪數636億554萬本是立法院要求中央做樽節的，結果轉而苛扣地方補助款，5月到12月將不補足對地方一般補助。圖／國民黨立法院黨團提供
行政院主計處最近直接通知各縣市政府，通刪數636億554萬本是立法院要求中央做樽節的，結果轉而苛扣地方補助款，5月到12月將不補足對地方一般補助。圖／國民黨立法院黨團提供
民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團稍早開記者會回應。圖／國民黨立法院黨團提供
民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團稍早開記者會回應。圖／國民黨立法院黨團提供
民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團稍早開記者會回應。圖／國民黨立法院黨團提供
民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團稍早開記者會回應。圖／國民黨立法院黨團提供

大法官 民進黨

延伸閱讀

核管法立院下午拚闖關 藍白版本出爐核電延役20年

聲援剴剴上凱道 王鴻薇：本會期推動修法兒虐致死處死刑

朱立倫批賴清德像希特勒惹議 王鴻薇：江宜樺也曾受害

林月琴被指知情剴剴案感委屈啜泣 王鴻薇：鱷魚的眼淚

相關新聞

運動部部徽出爐 意象來自陳傑憲胸前畫框的感動

體育部將於國民體育日9月9日掛牌，視覺設計今天首度曝光，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比...

檢調下周搜黨中央？朱立倫批綠「只有想不到、沒有做不到」

國民黨地方7處黨部先後因不實連署遭檢調搜索，傳出下周將搜索黨中央。國民黨主席朱立倫今回應，「民進黨沒有做不到，只有你想不...

綠提總預算、財劃法釋憲 藍黨團：再拿大法官當遮羞布

民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團批評，「民進黨團終於又來了」，再次拿大法官當遮羞布，用大法官...

明就職周年記者會 卓揆：用第一天心情走向未來每一天

行政院長卓榮泰即將就職滿一周年，他透露，明天上午他將在行政院舉行記者會，以5大行動及20項進行式向國人說明這一年來的工作...

民進黨中國部：國民黨近期作為 契合中共認知作戰

民進黨中國部今天表示，近期國民黨與中共在多項議題上呈現高度同調，不僅話術一致、立場相近，連所訴諸的情緒與操作手法也如出一...

昨稱「沒法直接聯繫主席」 李孝亮今認不當發言鞠躬道歉

全台大罷免延燒，國民黨衝刺罷免民進黨立委第二階段連署。國民黨今早舉行記者會，公布新增的全台連署點，不分區域均可收受罷綠委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。