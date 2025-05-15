綠提總預算、財劃法釋憲 藍黨團：再拿大法官當遮羞布

民進黨立法院黨團今聲請總預算案、財劃法釋憲，國民黨立法院黨團批評，「民進黨團終於又來了」，再次拿大法官當遮羞布，用大法官踐踏立法權，企圖不遵守財劃法，還發文各地方政府將不補足對地方一般補助，這是惡婆婆對付小媳婦、肥中央瘦地方，真正毀憲亂政的就是民進黨。

民進黨立院黨團今對「114年度總預算案」及「財劃法」向司法院大法官聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，總預算案違憲有3大理由，財劃法違憲有4大理由；民進黨團主張，若大法官宣判藍白亂刪總預算案違憲，就應照總預算原編列情形，所有錢全部照用，大開綠燈。

國民黨團稍早開記者者會回應。「民進黨團終於又來了」國民黨團書記長王鴻薇批評，民進黨團再次拿大法官當遮羞布，一再拿大法官當政治工具，只要不喜歡的修法就來釋憲，目前包含國會改革法案、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，若再加上今天總預算、財劃法，總共就高達五個法案都送進司法院大法官去釋憲，這都是前所未有的事情。

王鴻薇表示，當中尤其是中央政府總預算案，民進黨當時希望盡快通過，現在立法院也正排審相關解凍案，為的就是回應民進黨所說「總預算凍結會讓政府癱瘓甚至關門」，結果現在證明真正在擋預算的就是民進黨，柯建銘的說法簡直匪夷所思，創下中華民國開國以來第一大亂憲。

王鴻薇提到，民進黨如此作為連同黨前總統陳水扁都看不下去，直呼總統那隻手不能伸進司法，也別讓大法官別卷入政治紛爭，而且大法官不是萬能上帝，不能什麼事情都丟給大法官，賴清德總統、柯建銘濫用大法官踐踏立法權，真正毀憲亂政的就是民進黨，「大學長的話你們要聽一下。」

國民黨立委王育敏質疑，釋憲不需要門檻、理由並顧及正當性嗎？兩法案明明都是經過合法審查表決而通過，只因民進黨不喜歡就要提釋憲。賴清德過去當台南市長也認為該修財劃法，怎昨是今非？現在許多預算解凍，怎又提釋憲，只想政治鬥爭，根本不顧國家正常運作。