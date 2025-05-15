昨稱「沒法直接聯繫主席」 李孝亮今認不當發言鞠躬道歉

全台大罷免延燒，國民黨衝刺罷免民進黨立委第二階段連署。國民黨今早舉行記者會，公布新增的全台連署點，不分區域均可收受罷綠委連署書，並發送近場通訊（NFC）反綠共小卡，可獲得完整罷免資訊。在記者會上，台北市議員張斯綱、副發言人鄧凱勛力撇，和罷免吳沛憶領銜人李孝亮溝通不良，李也為自己言行道歉。

李孝亮昨日表示，罷吳沛憶的第二階段連署書門檻為2萬3392分，但目前僅連署到6千多份，希望國民黨中央與民眾黨、新黨都可一起幫忙連署。對於國民黨中央有無幫忙此一問題，李說，「我沒辦法直接聯繫到主席。」

國民黨今舉行記者會公布全台連署站。李孝亮在記者會上，鞠躬道歉，為自己引發的軒然大波負責。他表示，因他不當發言，讓國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃在網路上受到謾罵跟批評，他之後也會謹言慎行。很多人因為受到寒蟬效應不敢出來連署，甚至收回連署書，如果有這樣的連署站，大家會更願意出來簽，這是全台連署大串聯。

鄧凱勛說，李孝亮完全不需要道歉，需要道歉的是民進黨政府，他不認為李孝亮言論有不當，也一直都跟李保持聯繫，有心人士不需要見縫插針。青年團接下來會來執行「青年倒綠共」行動，國民黨立委面臨惡罷，本周六要到台中幫忙立委羅廷瑋掃街，做反惡罷宣講；下周六也安排到中正萬華幫李孝亮、罷免團隊收集連署書。每天每個週末只要有需要都會站上街頭。

鄧凱勛表示，青年團製作首波限量「反綠共罷賴」小卡，都是賴總統的惡搞形象，例如「只有天安門能超越賴功德」等，還有NFC功能，碰一下就可以收到連署書，可以連到網頁，內有反綠共的資訊，罷綠委連署書在裡面，當走上街頭時，就會同步發送NFC小卡。

張斯綱說，結合青年部讓全台灣都有連署站，很多朋友都在上班，下班後找不到連署站，因此為這樣的朋友設立多個連署站。全台灣罷綠連署在這些連署站都可以寫連署書，用交叉火網讓第二階段連署達標，設計連署地圖，讓全台罷綠連署全面啟動，最後三周全數過關。國民黨的連署站沒法像親綠團體「三步一崗，五步一哨」，沒有那樣的財力。

張斯綱表示，民進黨很多側翼說國民黨不敢用綠共，怕得罪中共，但今天國民黨就發綠共小卡，破解這樣的謠言。他也說，李孝亮不需要道歉，年輕人講話直白一點，他個人年輕時也講話得罪過當時的執政者，在大罷免有這麼大的勇氣站出來當領銜人不容易，有聯繫誤差，李不是專業政治工作者，容易落入圈套，李有話直說，請不要利用李打擊國民黨。