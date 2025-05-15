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影／再批辦藍不辦綠 朱立倫：已是綠色恐怖

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今天上午到林口陪同黨籍立委洪孟楷（右）掃街，面對國民黨地方黨部因不實連署案陸續遭搜索，朱立倫受訪表示，這是辦藍不辦綠的綠色恐怖。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天上午到林口陪同黨籍立委洪孟楷（右）掃街，面對國民黨地方黨部因不實連署案陸續遭搜索，朱立倫受訪表示，這是辦藍不辦綠的綠色恐怖。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午到林口陪同黨籍立委洪孟楷掃街，面對國民黨地方黨部因不實連署案陸續遭搜索，朱立倫受訪表示，這是辦藍不辦綠的綠色恐怖，現在已經瀰漫全台各地。

朱立倫對於中央黨部是否會遭搜索表示，民進黨沒有什麼做不到，只有你想不到的，現在「辦藍不辦綠」遭無限上綱、小案大辦，最離譜的是昨天檢方認為花蓮3名官員疑似違反個資查遭起訴，這就是執政黨給選委會、各地戶政人員的警告，如果你敢審查絕對辦你，是一種司法恐嚇。

朱立倫進一步表示，國民黨地方黨部黨工跑光的狀況不是只有台北，在全台灣，連罷免領銜人都被收押禁見，只要你是罷藍就是一路開綠燈、誰敢閃黃燈、開紅燈就絕對辦死你，只要你敢罷綠就是違法、絕對辦死你，這已經不是寒蟬效應，而是「綠色恐怖」。

數十名國民黨遭罷免立委已經進入二階段連署，國民黨主席朱立倫（右一）今天上午到林口陪同黨籍立委洪孟楷（右二）掃街，呼籲支持者站出來投下不同意票。記者潘俊宏／攝影
數十名國民黨遭罷免立委已經進入二階段連署，國民黨主席朱立倫（右一）今天上午到林口陪同黨籍立委洪孟楷（右二）掃街，呼籲支持者站出來投下不同意票。記者潘俊宏／攝影

國民黨 朱立倫 綠色

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