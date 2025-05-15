影／再批辦藍不辦綠 朱立倫：已是綠色恐怖

國民黨主席朱立倫今天上午到林口陪同黨籍立委洪孟楷掃街，面對國民黨地方黨部因不實連署案陸續遭搜索，朱立倫受訪表示，這是辦藍不辦綠的綠色恐怖，現在已經瀰漫全台各地。

朱立倫對於中央黨部是否會遭搜索表示，民進黨沒有什麼做不到，只有你想不到的，現在「辦藍不辦綠」遭無限上綱、小案大辦，最離譜的是昨天檢方認為花蓮3名官員疑似違反個資查遭起訴，這就是執政黨給選委會、各地戶政人員的警告，如果你敢審查絕對辦你，是一種司法恐嚇。