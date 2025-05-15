教長表態禁兩岸交流 陳玉珍：強制禁止是違背自然

教育部長鄭英耀昨表態禁兩岸交流，遭學界嗆「史上第一人」。國民黨立委陳玉珍批評，教育本來就是要讓學生有更寬廣視野及包容的心，台灣跟大陸語言相同、文化相近，強制禁止台灣學生與大陸交流是一種違背自然的行為，教育部不應如此禁止。

鄭英耀昨出席「攜手共護網路新世代」記者會，會後受訪時表示，國際交流的經驗對學生來講是好事，但國際交流不會只有中國，若要增加國際視野、學習經驗，現階段可考慮歐美、東北亞或東南亞，有更多的國家值得去交流。

陳玉珍表示，教育本來就是要學習，並讓學生有更寬廣視野，以及包容的心，台灣跟大陸語言相同、文化相近，強制禁止台灣學生與大陸交流是一種違背自然的行為，所以還是都鼓勵學生跟大陸或國際多交流往來都是好事，教育部不應該禁止這樣的交流。