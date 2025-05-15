快訊

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

免苦等2027！蘋果明年3新品「來一波大的」 親民版Vision、觸控Macbook還有它

教長表態禁兩岸交流 陳玉珍：強制禁止是違背自然

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片

教育部長鄭英耀昨表態禁兩岸交流，遭學界嗆「史上第一人」。國民黨立委陳玉珍批評，教育本來就是要讓學生有更寬廣視野及包容的心，台灣跟大陸語言相同、文化相近，強制禁止台灣學生與大陸交流是一種違背自然的行為，教育部不應如此禁止。

鄭英耀昨出席「攜手共護網路新世代」記者會，會後受訪時表示，國際交流的經驗對學生來講是好事，但國際交流不會只有中國，若要增加國際視野、學習經驗，現階段可考慮歐美、東北亞或東南亞，有更多的國家值得去交流。

陳玉珍表示，教育本來就是要學習，並讓學生有更寬廣視野，以及包容的心，台灣跟大陸語言相同、文化相近，強制禁止台灣學生與大陸交流是一種違背自然的行為，所以還是都鼓勵學生跟大陸或國際多交流往來都是好事，教育部不應該禁止這樣的交流。

教育部 語言 陳玉珍

延伸閱讀

被指反對與大陸交流 教長鄭英耀：這樣的帽子我承擔不起

鄭英耀禁止台生赴陸交流 馬辦轟下台：違反賴清德政策

立院交委會與連江縣府座談 聚焦交通船補貼問題

暑期兩岸交流陸委會籲師生警覺 鄭英耀：不鼓勵甚至禁止、反對

相關新聞

又來了！ 民進黨團聲請總預算案、財劃法釋憲

民進黨立院黨團今天對「114年度總預算案」及「財劃法」向司法院大法官聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，總預算案違憲有3大...

川普對等關稅 陸委會：中共藉機宣揚中國經濟光明論

美國總統川普推出對等關稅政策，引發全球動盪，國安局指出，藉機擴大炒作美國對台安全保障不可靠等輿論，意圖散布「疑美論」，離...

藍白5月18日台中嗆賴清德 號召民眾退貨

賴清德總統上任將滿一周年，民眾黨主席黃國昌昨天表示，賴政府繳不出像樣的成績單，能源政策慘不忍睹，司法改革乏善可陳，只會在...

教長表態禁兩岸交流 陳玉珍：強制禁止是違背自然

教育部長鄭英耀昨表態禁兩岸交流，遭學界嗆「史上第一人」。國民黨立委陳玉珍批評，教育本來就是要讓學生有更寬廣視野及包容的心...

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

又有藝人被揪出涉嫌用造假醫療證明逃避兵役，且全是已落網「閃兵集團」首腦陳志明的客戶，閃兵手法與藝人王大陸如出一轍。此案證明，協助逃兵已成為有利可圖的集團化詐騙的經營商模，也讓社會大眾大開眼界，原來背後真的有一條專業化、集團化的免役造假產業鏈。

影／兩岸學術交流登錄揭露 陸委會：違規違常提醒註記

陸委會副主委沈有忠上午到立法院外交及國防委員會備質詢前受訪表示，陸委會的立場是兩岸交流還是應該要依循健康有序的原則，所以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。