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財長：台美關稅談判以產業競爭力為前提 未涉匯率

中央社／ 台北15日電

立委今天關切台美關稅談判以及新台幣升值議題，財政部長莊翠雲表示，政府已赴美初步諮商，談判並沒有觸及匯率問題，後續政府會在維持台灣產業競爭力前提下與美方溝通，非關稅貿易壁壘部分，台灣也會妥善安排規劃。

立法院財政委員會處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告案，莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿等人列席備詢。

國民黨立委林德福質詢時關切，台電虧損以及能源政策等議題，陳淑姿回應，民生電價凍漲多次導致台電虧損，需要預算撥補；莊翠雲則表示，核電的運用，需充分考量核安問題、核廢料以及凝聚全民共識。

針對台美關稅談判，莊翠雲指出，美國總統川普政府公布對等關稅政策後，行政院迅速提出支援方案，穩定產業、安定民心，台灣已由行政院副院長鄭麗君領軍到美國進行初步諮商，後續會有更具體或更細節的交流與討論，但談判並沒有觸及匯率議題。

莊翠雲表示，政府會在維持台灣產業競爭力前提下與美國溝通，非關稅貿易壁壘部分，台灣也會妥善安排規劃。

林德福追問，新台幣升值幅度多大會對出口業產生負面影響，莊翠雲回應，央行持續關注匯率，先前波動較大時，央行有提出相關因應措施；匯率是按照市場供需波動，近年新台幣兌美元匯率從27.5到33區間都有過，所以匯率影響要看長期趨勢，短期可能不會太明顯。

至於台灣稅收表現展望，莊翠雲說，稅收與整體國際政經局勢、國內經濟情況連動，今年截至4月底的稅收確實比去年同期少，主因台股日均成交值比去年同期下降，牽動證交稅減少。

此外，國民黨立委顏寬恒質詢時關切所得稅申報情況，莊翠雲表示，綜所稅已有約252萬戶完成申報，占整體比重約40%，與去年同期相比較少，主要是受到今年延長申報時間影響。

新台幣 美元匯率 關稅

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