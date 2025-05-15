又來了！ 民進黨團聲請總預算案、財劃法釋憲
民進黨立院黨團今天對「114年度總預算案」及「財劃法」向司法院大法官聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，總預算案違憲有3大理由，財劃法違憲有4大理由；民進黨團主張，若大法官宣判藍白亂刪總預算案違憲，就應照總預算原編列情形，所有錢全部照用，大開綠燈，應該可以做這樣解釋。
柯建銘指出，總預算案違憲有三大理由。第一、難以確定刪除額，違反法律明確性原則。第二、要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則。第三、違反預算法第49條，違反法治國原則。
柯建銘表示，財劃法違憲有四大理由。第一、大幅縮減中央可用財源。第二、直接改變中央與地方財政結構。第三、未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能。第四、擴大城鄉差距，違反憲法第147條。
柯建銘說，中華民國立國以來，過去一年是有史以來最混亂的一年，藍白仗著在國會多數席次，恣意妄為、毀憲亂政，整個國家都停頓，自然引起大罷免，當民意起來後，大罷免當然大成功。民進黨團提出釋憲後，非常尊重大法官的憲法審查，相信大法官自有判斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言