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又來了！ 民進黨團聲請總預算案、財劃法釋憲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團今天對「114年度總預算案」及「財劃法」向司法院大法官聲請釋憲。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團今天對「114年度總預算案」及「財劃法」向司法院大法官聲請釋憲。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團今天對「114年度總預算案」及「財劃法」向司法院大法官聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，總預算案違憲有3大理由，財劃法違憲有4大理由；民進黨團主張，若大法官宣判藍白亂刪總預算案違憲，就應照總預算原編列情形，所有錢全部照用，大開綠燈，應該可以做這樣解釋。

柯建銘指出，總預算案違憲有三大理由。第一、難以確定刪除額，違反法律明確性原則。第二、要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則。第三、違反預算法第49條，違反法治國原則。

柯建銘表示，財劃法違憲有四大理由。第一、大幅縮減中央可用財源。第二、直接改變中央與地方財政結構。第三、未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能。第四、擴大城鄉差距，違反憲法第147條。

柯建銘說，中華民國立國以來，過去一年是有史以來最混亂的一年，藍白仗著在國會多數席次，恣意妄為、毀憲亂政，整個國家都停頓，自然引起大罷免，當民意起來後，大罷免當然大成功。民進黨團提出釋憲後，非常尊重大法官的憲法審查，相信大法官自有判斷。

大法官 柯建銘 總預算

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