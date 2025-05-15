又來了！ 民進黨團聲請總預算案、財劃法釋憲

又有藝人被揪出涉嫌用造假醫療證明逃避兵役，且全是已落網「閃兵集團」首腦陳志明的客戶，閃兵手法與藝人王大陸如出一轍。此案證明，協助逃兵已成為有利可圖的集團化詐騙的經營商模，也讓社會大眾大開眼界，原來背後真的有一條專業化、集團化的免役造假產業鏈。

2025-05-15 10:30