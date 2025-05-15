影／兩岸學術交流登錄揭露 陸委會：違規違常提醒註記

陸委會副主委沈有忠上午到立法院外交及國防委員會備質詢前受訪表示，陸委會的立場是兩岸交流還是應該要依循健康有序的原則，所以現在教育部已經一些相關的登錄機制，陸委會也有一個揭露的制度。

他指出，對兩岸的文教交流來講，第一就是還有很多的國家可以來幫助我方的學生更加國際化、多元化，第二如果真的要到中國大陸進行雙邊交流的話，千萬要記得人身安全或者是來做好事前的登錄，這樣也可以確保交流健康有序地來進行。

沈有忠表示中共在校園裡面的滲透情況是越來越嚴重，然後手法也是越來越多樣。他強調交流的行程如果有違規違常的情況，陸委會也會把這一些機關，不管是對岸的機關或者是台灣的邀請機關，都會善加的提醒，並且做一些註記。特別是有一些統戰的交流活動，或者是要參訪所謂的紅色供應鏈、甚至是要誘拉我方的年輕朋友未來要到那個地方去發展跟就業，陸委會都會做好相關的提醒。